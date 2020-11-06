Москва, , 11:31 — REGNUM На нехватку трудовых мигрантов сейчас жалуются во многих регионах России, но в России достаточно кадров, которые вполне могли бы закрыть позиции по строительству объектов, вакансии в сфере ЖКХ и т. д, заявила корреспонденту ИА REGNUM сооснователь и заместитель генерального директора юридической компании URVISTA Светлана Петропольская.

«Тем более, сейчас в России немного напряженная ситуация на рынке труда. Произошли массовые сокращения и людям сложно устроиться на новое место.

К тому же, как правило осенью начинают возвращаться люди, которые пересиживали лето на дачах, не занимаясь постоянной трудовой деятельностью. Для них это возможность найти дополнительный заработок.

Многие работодатели, остро ощущающие дефицит мигрантов, стараются сейчас компенсировать это внутренней миграцией, то есть приглашают на работу людей из соседних регионов.

Но многие российские граждане отказываются от таких предложений из-за жестких условий работы, низкой зарплаты или же из-за «непрестижности».

Из-за пандемии и закрытых границ в ближайшее время проблема дефицита иностранной рабочей силы не закроется, а наоборот даже усугубится.

Проблема в том, что достаточно много людей на наши стройки и в систему ЖКХ поступало из ЕАЭС, а на данный момент границы с этими странами пока закрыты.

У работодателей, активно привлекающих трудовых мигрантов, есть два пути: решать проблему за счет приглашения на работу иностранных рабочих рук из других регионов России, либо улучшать условия труда и повышать заработную плату, чтобы привлечь к работе российских граждан», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, за год количество трудовых мигрантов в России уменьшилось на четверть (на 22,5%).

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