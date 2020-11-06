Якутск, , 11:07 — REGNUM Россия, являясь капиталистической страной, к сожалению, нуждается в резервной армии трудовых мигрантов. И полное замещение из-за пандемии коронавируса невозможно на данный момент. Не из-за того, что всё население с высшим образованием, не из-за того, что у нас ленивый народ, — всё упирается в издержки, связанные с оплатой труда, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.

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«На мой взгляд, не особенно заметно, что в Якутии стало меньше трудовых мигрантов. Вызываю такси, заказываем песок на дачу — приезжают отнюдь не местные кадры. Овощники как работали, так и работают на своих торговых точках, в дворниках тоже коренных жителей не увидишь.

На глаз — не уменьшилось их, а, по официальной статистике, стало меньше. Значит, они работают неофициально либо не могут вернуться на родину», — высказал мнение эксперт.

Что касается замещения в некоторых отраслях мигрантов местной рабочей силой, то, по словам политолога, невозможно заместить всех мигрантов.

«Вот и стройки остановились. Я предполагаю, что это связано больше не с уменьшением количества мигрантов, а с нежеланием платить больше со стороны работодателей в период ограничительных коронавирусных мер. Это мы говорим об официально трудоустроенных трудовых мигрантах из стран бывшего СССР. Заметьте, это не только Кавказ или средняя Азия. Это Молдавия и Украина с Донецкой и Луганской областями, Белоруссия и даже прибалтийские страны, многие жители из которых, к примеру, работают в Петербурге. В Якутии есть мигранты в добывающей промышленности, скажем, украинские шахтёры, трактористы, водители карьерных самосвалов», — считает Андрей Данилов.

Безусловно, в связи с пандемией коронавирусной инфекции жизнь во всём мире претерпевает изменения, которые сказываются на многих сферах жизнедеятельности.

«Структура рынка труда вынуждена меняться, медленно конечно, но она придёт в некое стабильное состояние, максимально возможное для экономики, регулируемой рынком. Но такого именно современный мир не знал с начала ХХ века. В важнейших отраслях — как добыча сырья, полезных ископаемых — уже приняты меры по борьбе с распространением инфекции. К примеру, работники проходят медосмотры и поступают в изоляторы, обсерваторы перед тем, как отправиться на вахту. Ограничения не вечны, так же как и ковид. В масштабах истории планеты и даже страны эта эпидемия не так страшна, как те, что были раньше. Главное, есть средства борьбы с ней и единая структура. Возможно, стоит ввести законы об обязательной вакцинации граждан, не только приезжих. Усилить работу календаря прививок», — добавил эксперт.

Андрей Данилов резюмировал, что в данный момент более стабильно выглядят показатели плановых экономик. В условиях рыночной экономики сложно преодолеть кризисы, в плановой государственной экономике этот процесс проще.

Как сообщало ИА REGNUM, около 1,8 млн иностранцев работали в России, по данным министерства внутренних дел на 30 сентября 2020 года. Это на 22,5% меньше, чем в сентябре прошлого года.