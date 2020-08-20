Приближается осень… Заранее голодные абитуриенты нервно подчищают холодильники, ожидая известий о том, стали ли они студентами, дачники собирают грибы, школьники — портфели, родители и преподаватели — нервы в кулак, а я факты в очередную статью. Этой осенью в Косово снова будет жарко при любой погоде, ведь уже в сентябре диалог между представителями Косово и Сербии возобновится на высоком уровне. На ход диалога будет влиять множество факторов — работа Специального трибунала по Косово в Гааге, вторая (или третья?) волна пандемии COVID-19 и выборы президента США, как вы увидите, отнюдь не исчерпывают список. Однако я хочу сосредоточиться не на диалоге между Белградом и Приштиной и соперничестве США и ЕС за право развязать косовский узел. В этот раз я хочу задать вопрос: продержится ли правительство Авдуллы Хоти у власти в Косово до начала зимы? И отвечаю — нет.

Иван Шилов Косово

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Mf.rks-gov.net Авдулла Хоти

Что заставило меня прийти к такому выводу? Вечером 20 августа бывший премьер-министр Косово и глава Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай в эфире телепередачи Prime Time косовского телеканала Kanal10 заявил, что на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем в Вашингтоне Хоти должен потребовать от Сербии признания Косово.

Foreign and Commonwealth Office Рамуш Харадинай

Это заявление появилось в СМИ уже второй раз за день. Ранее, в интервью для Радио Свободная Европа (СМИ: иностранный агент) политик заявлял, что для Косово целью встречи в Вашингтоне будет заключение соглашения о взаимном признании с Сербией. Однако в эфире косовского телеканала, ориентированного преимущественно на албанцев, слова Харадиная прозвучали уже как выпад против партнеров по правящей коалиции и лично против премьер-министра.

Требование Харадиная заранее невыполнимо. Хоти не имеет возможности требовать от Вучича признания «в лоб». Во-первых, потому, что это бессмысленно — ответ заранее отрицательный. Во-вторых, потому, что это нарушает логику предшествовавших встрече переговоров: на встрече 16 июля в Брюсселе стороны обсуждали вопросы экономического сотрудничества и судьбу пропавших без вести, затем те же вопросы прорабатывались на уровне экспертов, а потому внезапный переход к вопросу о признании в условиях, когда компромиссные решения не были найдены, был бы по меньшей мере неожиданным.

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Заявление Харадиная имеет другую цель — представить Хоти в негативном освещении. Глава Альянса за будущее Косово крепко ухватился за предложенный президентом Хашимом Тачи тезис о том, что «технический диалог» (то есть диалог обо всем, кроме статуса Косово) не соответствует интересам частично признанной республики, и постоянно подчеркивает, что Хоти руководит диалогом с Белградом не советуясь с ним, из-за чего Косово и следует столь невыгодному для себя курсу. После таких эмоциональных демаршей попытки Хоти отыграться с помощью переименования технического диалога в «диалог на уровне экспертов» и заявлений о том, что партнеры по коалиции были поставлены в известность относительно его действий, уже не казались убедительными.

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Итак, глава Альянса за будущее Косово всеми силами дискредитирует политику Хоти в диалоге с Сербией. Делая так, он ведет двойную игру: во-первых, демонстрирует свою приверженность жесткому курсу в отношении Сербии (то есть совершенно неэффективному, но импонирующему наименее образованным слоям населения), во-вторых, шантажирует Хоти.

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Угрозами Харадинай уже добился расширения роли своей партии в диалоге с Сербией. Теперь же он намерен попытаться получить пост президента. Поскольку Харадинай, как и Тачи, является заложником Специального трибунала в Гааге, он, по всей видимости, будет добиваться передачи поста кому-то из своих родственников или приближенных. Скорее всего, родному брату, возглавляющему фракцию ААК в парламенте.

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Отталкиваясь от уже сделанных заявлений, глава ААК в любой момент может вывести партию из правящей коалиции, заявив, что Хоти нарушил правительственное соглашение и не скоординировал с ним политику в отношении Сербии. Другой вопрос, насколько опасен выход Харадиная из коалиции для Хоти.

Чтобы ответить на этот вопрос, надо вспомнить тот факт, что правительство Хоти поддержал лишь 61 депутат из 120. Из этих 61 один был впоследствии лишен мандата из-за причастности уголовному преступлению. Это значит, что кабинет уже не имеет поддержки парламентского большинства. Ещё 28 мест принадлежат партии Хоти Демократической лиге Косово. 14 — Альянсу за будущее Косово. Ещё 10 мест принадлежат политической организации косовских сербов «Сербский список», три — Социал-демократической инициативе Фатмира Лимая и два Альянсу за новое Косово Бехджета Пацолли. Ещё девять остаются представителям национальных меньшинств — бошнякам, цыганам и туркам. Ещё четыре кресла приходятся на мелкие партии. Суммарно Хоти мог бы набрать поддержку 67 депутатов, однако шестеро депутатов от партий, входящих в правящую коалицию, воздержались от голосования, в том числе спикер парламента и бывшая заместитель председателя ЛДК Вьоса Османи.

Assembly-kosova.org Вьоса Османи

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Таким образом, с самого начала правительство Хоти не располагало явной поддержкой большинства в парламенте. А с учетом того, что получению Хоти мандата премьер-министра не предшествовали новые выборы, легитимность его пребывания на посту весьма сомнительна, на что с удовольствием указывает оппозиция. Однако раз получившее мандат правительство может быть лишено полномочий до истечения срока лишь путем волеизъявления 2/3 (или 80) депутатов.

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Поскольку 53 депутата из Демократической партии Косово и Движения за самоопределение заранее выступают за отставку Хоти, для смены правительства вотуму недоверия необходимо набрать ещё 27 голосов депутатов от других партий.

Ни одна партия по отдельности (кроме ЛДК, конечно) не может набрать такого количества голосов. Однако в случае, если одна из крупных партий правящей коалиции решится на выход, за ней по цепной реакции потянутся малые.

Выход ААК или Сербского списка из коалиции будет обозначать лишения ее благословения Тачи и других политиков, связанных с УЧК, а потому автоматически повлечет выход Социал-демократической инициативы и Альянса за новое Косово.

И в Сербском списке не стесняются пользоваться имеющимся рычагом давления для реализации своих целей — не случайно в оппозиции Хоти называют марионеткой Александра Вучича.

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Но с наибольшей долей вероятности развал правящей коалиции начнется не из-за Харадиная и не из-за Сербского списка, а из-за раскола партии Хоти — Демократической лиги Косово. Лидерство 69-летнего Исы Мустафы в партии если не ослабело, то, по крайней мере, наверняка уже начало вызывать некоторое раздражение у партийных чиновников, в особенности из молодого поколения. Лишение самой популярной фигуры в партии Вьосы Османи поста заместителя председателя партии должно бы было означать установление единоличной диктатуры Мустафы в партии. Однако внутри ЛДК уже наблюдается удивительное разнообразие мнений: так, Люфти Хазири выступает в поддержку Османи и одновременно за обмен территориями с Сербией (что противоречит коалиционному соглашению с ААК). При этом один из старейших активистов партии Гани Геци грозится сорвать маску с Тачи своими показаниями в Специальном трибунале по Косово, что противоречит курсу Мустафы на сотрудничество с президентом.

Srpskalista.net Горан Ракич — новый президент Сербского списка по предложению Славко Симича

Все эти брожения в урочный момент приведут к расколу партии, после которого На смену ЛДК придет некая «Обновленная лига», лидером которой станет Османи. Электоратом новоиспеченной лиги станут представители либерально настроенной молодежи и старые активисты ЛДК, разочарованные изменением имиджа партии при Мустафе, в то время как Мустафу и Хоти будут поддерживать разве что безликие функционеры.

Повод для раскола предоставят выборы в США и почти наверняка приуроченные к ним вызовы Тачи и главы Демократической партии Косово Кадри Весели, а, возможно, и Харадиная, в Специальный трибунал по Косово. Неизбежность такого развития событий связана с предстоящей сменой президента Косово.

Президент избирается на пять лет 2/3 голосов депутатов парламента не позднее, чем за 30 суток до истечения мандата нынешнего президента. Тачи получил пост 7 апреля 2016 года. Это значит, что, если все пойдет без эксцессов, выборы пройдут в феврале-марте 2021 года. Однако высока вероятность того, что Специальный трибунал по Косово завершит предварительное расследование в отношении Тачи до этого срока. В этом случае он будет вынужден подать в отставку и нового президента будут выбирать сиюминутно. Велика вероятность того, что этот жест будет приурочен к третьему ноября, когда пройдут выборы в США.

Косовские политики, например, Бехджет Пацолли и Рамуш Харадинай, уже сейчас начинают заявлять о своих «правах на престол». Однако едва ли оппозиция позволит им или другим представителям старой элиты «занять» его.

Курти не такой политик, молчание которого означает бездействие. А сейчас Курти (как и Евросоюз) воздерживаются от активных шагов. Я склонна видеть в этом выжидательную тактику. В настоящий момент Курти регулярно выступает с осуждением политики правительства Хоти, а Гаага поочередно вызывает для дачи показаний бывших бойцов УЧК. Ход в игре передан США и Хоти, и тут обнаруживается, что встреча в Вашингтоне, возможно, не принесет США триумфа и завершится лишь приданием статуса соглашения прежним «письмам о намерении» возобновить транспортное сухопутное и воздушное сообщение между Сербией и Косово. Но когда внимание администрации Трампа полностью переключится на предвыборную кампанию — в октябре или ноябре — произойдет раскол Демократической лиги Косово, что с неизбежностью повлечет за собой распад правительства и новые выборы, поскольку Тачи по всей вероятности, к тому моменту уже будет вынужден подать в отставку. После выборов Самоопределение и осколок Демократической лиги Косово под руководством Османи вступят в коалицию, после чего посты президента и премьер-министра будут распределены между представителями этих двух партий: по всей видимости, пост премьер-министра достанется Курти, а президента — Вьосе Османи. Не исключена вероятность присоединения к этой коалиции обезглавленной Демократической партии Косово.

Arianit Альбин Курти

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В итоге к власти в Косово придут политики проевропейского уклона, не настроенные соглашаться на обмен территориями с Сербией или создание Ассоциации сербских муниципалитетов. Кроме того, отсутствие Сербского списка среди членов правящей коалиции сделает новое руководство независимым от Белграда. Новое правительство пойдет на введение режима взаимности в отношениях с Сербией, причем, в случае победы демократов на выборах в США, сможет сделать это без тех неприятных последствий, которые имели место в марте 2020 года.

Правительство Авдуллы Хоти пришло к власти в Косово без выборов и не имеет ни поддержки избирателей, ни четкой программы. Оно было создано скоропалительно и обречено на скорое падение. По сути, это химера, несовместимые части которой тянут ее в разные стороны. До тех пор, пока эта конструкция будет ковылять по политической арене, Сербский список и Харадинай путем непрестанного шантажа будут добиваться реализации своих требований.