Приштина, , 02:09 — REGNUM Косовская оппозиционная партия Движение за самоопределение 18 августа обвинила правительство Авдуллы Хоти в зависимости от политической организации косовских сербов Сербский список, представляющей интересы Белграда.

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На официальной странице партии в социальной сети Facebook появилась карикатура, на которой премьер-министр Авдулла Хоти изображен в качестве марионетки президента Сербии Александра Вучича, которому, в свою очередь, нечто нашептывает на ухо президент России Владимир Путин.

https://www.facebook.com/vetevendosje/posts/10157074169002000

В качестве комментария оппозиционеры заявили следующее:

Это нелегальное правительство действует так, как того хочет Сербия, на ее условиях. От него потребовали отмены режима взаимности (в двусторонних отношениях — ИА REGNUM), бесполезное правительство выполнило это. Потребовали прекращения усилий по вступлению в международные организации ‑ и это сделали. Это правительство ужасно зависит от Сербского списка, а потому принимает все требования Сербии.

Напомним, недавно Хоти пошел на прекращение строительных работ на трассе, соединяющей Черногорию с Косово, по требованию Александра Вучича.

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