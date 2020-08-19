Приштина, 19 августа 2020, 02:09 — REGNUM Косовская оппозиционная партия Движение за самоопределение 18 августа обвинила правительство Авдуллы Хоти в зависимости от политической организации косовских сербов Сербский список, представляющей интересы Белграда.
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На официальной странице партии в социальной сети Facebook появилась карикатура, на которой премьер-министр Авдулла Хоти изображен в качестве марионетки президента Сербии Александра Вучича, которому, в свою очередь, нечто нашептывает на ухо президент России Владимир Путин.
https://www.facebook.com/vetevendosje/posts/10157074169002000
В качестве комментария оппозиционеры заявили следующее:
Напомним, недавно Хоти пошел на прекращение строительных работ на трассе, соединяющей Черногорию с Косово, по требованию Александра Вучича.
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