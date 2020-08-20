Приштина, , 02:17 — REGNUM Премьер-министр Косово Авдулла Хоти 19 августа в эфире передачи Debat Plus на канале RTV Dukagjini ответил на критику со стороны партнера по правящей коалиции главы Альянса за будущее Косово Рамуша Харадиная.

По словам Хоти, партнеры по коалиции располагают всей необходимой информацией относительно развития диалога с Сербией и знают, что диалог не является техническим.

Авдулла Хоти Я провожу диалог в соответствии с конституцией и платформой, в качестве которой выступает коалиционное соглашение. Я без сомнений руковожу этим процессом. И все должны ясно помнить, что в этой стране только один премьер-министр. Не может быть несколько премьер-министров.

По словам Хоти, он реализует свои компетенции в качестве руководителя диалога и не делегировал их никому другому.

«Моя граница — это Конституция. Я доверяю себе и международным партнерам», — заявил Хоти.

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