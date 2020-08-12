Приштина, , 06:39 — REGNUM Глава Альянса за будущее Косово и бывший премьер-министр края Рамуш Харадинай 11 августа в интервью для косовского телеканала RTV 21 выступил с критикой своего партнера по правящей коалиции премьер-министра Авдуллы Хоти. Поводом для критики вновь стал диалог с Сербией, проходящий при посредничестве европейского переговорщика.

По словам Харадиная, он неустанно повторяет Хоти и другим партнерам из Демократической лиги Косово (ЛДК), что они «бессознательно увязли в неком клише и сидят даже ниже, чем во времена Тачи и Могерини (2017−2018 год, когда диалог между Сербией и Косово проводили президенты Хашим Тачи и Александр Вучич при посредничестве Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерики Могерини — ИА REGNUM). Тогда решения по диалогу принимались на уровне таких политиков, как президент Трамп, президент Макрон и канцлер Меркель», в то время как теперь были сделаны несколько шагов назад и теперь принятие решений по диалогу делегировано государственному координатору по диалогу Скендеру Хюсени и Специальному представителю ЕС по диалогу между Сербией и Косово Мирославу Лайчаку.

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Рамуш Харадинай Мы признаем, что диалог должен вести премьер-министр, но Альянс не будет участвовать в переходе диалога с уровня крупных политических деятелей к Лайчаку и Хюсени. ЛДК одобряет это. Я считаю это проблемой и не поддерживаю это. Я не принимаю политические последствия этого решения. Пусть они берут на себя последствия технического диалога.

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