Приштина, , 00:39 — REGNUM Бывший боец УЧК (алб. Освободительная армия Косово) Назиф Муслиу 19 августа был вызван в качестве обвиняемого в Специальный трибунал по Косово.

Албанские боевики. Косово. 1999 U.S. Marine Corps

Об этом сообщил глава Организации ветеранов борьбы УЧК Хюсни Гуцати на своей странице в социальной сети Facebook.

Хюсни Гуцати Только что получил новость о том, что бывший участник УЧК Назиф Муслиу был приглашен Специальным трибуналом в качестве подозреваемого. Славный боец УЧК, Назифи, как и все бойцы УЧК будет признан невиновным.

Напомним, летом 2020 года Специальный трибунал предъявил обвинения в убийстве мирных жителей и устранении политических противников главе Косово Хашиму Тачи (бывшему политическому лидеру УЧК) и бывшему руководителю разведслужбы УЧК Кадри Весели. Годом ранее аналогичные обвинения были предъявлены занимавшему на тот момент пост премьер-министра Косово Рамушу Харадинаю.

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