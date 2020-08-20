Приштина, 20 августа 2020, 00:39 — REGNUM Бывший боец УЧК (алб. Освободительная армия Косово) Назиф Муслиу 19 августа был вызван в качестве обвиняемого в Специальный трибунал по Косово.
Об этом сообщил глава Организации ветеранов борьбы УЧК Хюсни Гуцати на своей странице в социальной сети Facebook.
Напомним, летом 2020 года Специальный трибунал предъявил обвинения в убийстве мирных жителей и устранении политических противников главе Косово Хашиму Тачи (бывшему политическому лидеру УЧК) и бывшему руководителю разведслужбы УЧК Кадри Весели. Годом ранее аналогичные обвинения были предъявлены занимавшему на тот момент пост премьер-министра Косово Рамушу Харадинаю.
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