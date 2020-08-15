Приштина, , 01:32 — REGNUM Глава Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай 14 августа сообщил на своей странице в социальной сети Facebook о получении приглашения на встречу представителей Косово и Сербии в Вашингтоне от Специального представителя президента США Дональда Трампа по диалогу между Сербией и Косово Ричарда Гренелла. Встреча состоится 2 сентября.

Харадинай воспринял приглашение с энтузиазмом и призвал премьер-министра Авдуллу Хоти «в этот раз серьезно подойти к управлению диалогом, а также к формулированию тем для обсуждения и формату встреч при сохранении американского лидерства» и назвал США единственными гарантами удачного для Косово завершения диалога между с Сербией.

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Напомним, ранее Харадинай критиковал Хоти за то, что тот не координировался с ним и министрами из его партии в ходе встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Брюсселе. При этом политик заявляет, что диалог при посредничестве ЕС не выгоден Косово.

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