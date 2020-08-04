4 августа 2020 | Время чтения 11 мин

Косово ещё долгое время не сможет поддерживать экономическую стабильность и безопасность внутри собственных границ без помощи извне (справедливости ради стоит отметить, что Белград с этой задачей тоже справиться не смог). А это значит, что косовским политикам постоянно приходится учитывать мнение «старших партнеров» из ЕС и США. Вот только что делать, если эти мнения расходятся?

Екатерина Яцкевич, , 12:19 — REGNUM После почти двухлетнего перерыва 16 июля 2020 года руководство Косово и Сербии продолжило встречи на высоком уровне, что принято считать возобновлением диалога. При посредничестве специального представителя ЕС по диалогу между Косово и Сербией Мирослава Лайчака в Брюсселе состоялась встреча президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Косово Авдуллы Хоти. И пока исход процесса не ясен, интересно проследить за тем, как ведет себя новое правительство Косово. Однако подлинное понимание происходящего невозможно без знания некоторых фактов.

Иногда отказ от выбора выглядит как-то так ©Иван Шилов

Относительная экономическая и политическая стабильность края поддерживается лишь благодаря поддержке извне. Справедливости ради скажем, что такая зависимость простительна для небольшой территории, не имеющей опыта самостоятельного существования.

В период пребывания в составе социалистической Югославии Косово было дотационным регионом и использовалось как сырьевая база для Сербии. В то время значительная часть существовавших на территории края предприятий были филиалами сербских, хорватских и словенских фирм, а потому неудивительно, что после развала Югославии, продолжавшегося почти десять лет конфликта (Косовская война 1998−1999 года стала лишь кульминацией) Косово не смогло обеспечить свою экономическую самостоятельность.

Деревня разрушена во время войны в Косово. 1999 (сс) amarcord69

Сегодня Сербия едва ли готова и способна заняться урегулированием проблем албанского населения края, особенно теперь, в условиях вызванного коронавирусом кризиса. Причем, даже если бы у страны и были ресурсы на это, межэтническая напряженность делает невозможным подлинное восстановление сербского влияния в крае.

С конца 90-х своеобразными «опекунами» Косово стали ЕС и США — две опоры косовской независимости. С тех пор выражения вассальной преданности Брюсселю и Вашингтону звучат из уст косовских политиков ежедневно. Однако цели этих двух сил в регионе различны, и теперь, когда США и ЕС почти открыто соперничают за руководящую роль в диалоге между Белградом и Приштиной, Косово все сложнее быть слугой двух господ.

Март-июнь 1999 г. Военная операция НАТО в Югославии Darko Dozet

Политические силы Косово разделены на три лагеря: условно проамериканские — Демократическая партия Косово и её лидер Кадри Весели, президент Хашим Тачи, Энвер Ходжай, Фатмир Лимай — чей приход власти тесно связан с УЧК (алб. Освободительная армия Косово), успех деятельности который был обеспечен именно войсками НАТО при активном участии США и албанского лобби за океаном. В последнее время к этому лагерю приблизился лидер Демократической партии Косово (ЛДК) Иса Мустафа. Проевропейский лагерь не столь многочисленен и притягивает молодых политиков. К нему принадлежат Движение за самоопределение Альбина Курти, вторая по популярности фигура в ЛДК спикер парламента Вьоса Османи. Между этими лагерями находятся Альянс за будущее Косово Рамуша Харадиная и косовские сербы, а также большая часть праволиберальной партии ЛДК.

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Первые два лагеря существенно отличаются по риторике и по устремлениям. Проамериканские политики готовы делать что угодно ради сохранения своих позиций и почти не выступают с новыми предложениями, не будь они санкционированы Западом. Их криминальное прошлое (и настоящее) не по душе европейским политикам и вызывает раздражение у населения. Проевропейские политики олицетворяют дух перемен и стремятся к отстранению прежней элиты от власти, их позиции набирают силы, однако до сих пор им не удалось добиться крупных успехов, ибо не так-то это просто — выкорчевывать деревья с могучими корнями.

Но, пожалуй, самую интересную группу представляют те, кто не присоединился ни к одному из этих лагерей, а стремится лавировать между ними. Для них характерны довольно радикальная смена позиций в угоду конъюнктуре, а также апеллирование к более патриархально настроенным слоям населения — как сербского, так и албанского. В этом смысле показателен пример Рамуша Харадиная, который в пику Тачи ввел пошлину 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, что привело к существенному возрастанию в отношениях Косово со внешним миром и особенно США, а затем осуждал Курти за нежелание пойти навстречу Вашингтону по вопросу о введении режима взаимности в отношениях с Белградом.

Рамуш Харадинай и Хашим Тачи Facebook.com HashimThaciOfficial

Косовские сербы, а точнее их политическая организация «Сербский список», не ждут особой поддержки ни от ЕС, ни от США, если опустить тот момент, что именно Запад гарантирует сербским политикам право на участие в управлении краем и парламентскую квоту и требует уважения прав национальных меньшинств в крае. Деятельность Сербского списка носит местечковый характер, а потому кажется невразумительной стороннему наблюдателю, однако именно эта организация обеспечивает связь косовских сербов с Белградом. Безусловно, в этом, а не в защите интересов населения их основная задача.

И Альянс за будущее Косово, и Сербский список в глазах США — некое «неизбежное зло», некоторые атрибуты местности, которые присутствуют как деревья или трава, и могут быть использованы как фон для любой картины, подчиняясь замыслу художника. Они не вызывают симпатии, но и не создают особых проблем для США и НАТО. Однако из Брюсселя эти местные растения скорее напоминают глубоко укоренившиеся сорняки. Не исключено, что в ближайшее время ЕС будет поддерживать оппозиционные сербские партии и способствовать выдавливанию Харадиная и Ко из косовского руководства — вот почему теперь эти партии беспрерывно читают мантру о необходимости руководства США в диалоге между Сербией и Косово.

Если попытки удержать в голове все это вызывают у вас приступы головной боли, то вы можете понять всю двусмысленность той ситуации, в которой оказался нынешний премьер-министр Косово Хоти — ведь он оказался в натянутых отношениях со всеми тремя лагерями разом.

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Историю прихода этого политика к власти вы можете найти здесь, а сейчас лишь кратко подведем итоги: бывший заместитель премьер-министра Альбина Курти Авдулла Хоти получил пост при прямом участии Тачи и Харадиная. На тот момент оба уже выступали за безукоризненное следование указаниям США, подстегиваемые активностью Специального трибунала по Косово. Хоти пришел к власти без выборов, не имея поддержки населения, а потому любые его шаги подвергаются яростной критике со стороны проевропейского Движения за самоопределение. В оппозицию к новому правительству встала и стоящая на проамериканских позициях. ПДК. К числу недоброжелателей Хоти относится и его бывшая соратница по партии спикер Вьоса Османи. Казалось, что после принесения присяги в этих условиях Хоти оставалось лишь следовать курсу своих патронов на подчинение Вашингтону. Но тут внезапный выход Брюсселя из роли наблюдателя перемешал все карты.

Вьоса Османи Facebook.com VjosaOsmaniMP

ЕС одновременно надавил на две болевые точки Приштины — стремление к евроинтеграции и Специальный трибунал по Косово.

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В Евросоюзе напомнили, что Косово, как страна, стремящаяся к вступлению в ЕС, не может передать решение проблем во взаимоотношениях с Сербией никому, кроме Брюсселя. Аргумент оказался действенным, и вот Хоти уже спешит доказать лояльность Брюсселю, назначив визит в Брюссель накануне предстоящего визита в США, который должен был стать новой вехой в отношениях с Сербией и укрепить лидерство Вашингтона в процессе диалога. Отход от проамериканского курса сразу же спровоцировал резкую критику в адрес Хоти со стороны депутатов ПДК, которые пригрозили ему «серьезными геополитическими последствиями».

Однако такие гарантии учета своих интересов показались ЕС недостаточными, а потому за день до визита Хоти в Брюссель на стол был выложен козырь — Специальный трибунал в Косово опубликовал в СМИ обвинительный акт в отношении президента Косово Хашима Тачи, после чего Хоти отказался от визита в США.

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Представители США поспешили отступить, выступив с заявлением, что Вашингтон заинтересован лишь в урегулировании экономических отношений между Белградом и Приштиной и не преследует цели единолично руководить процессом диалога.

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И вот в Брюсселе проходит встреча Хоти и Вучича, после чего группы экспертов принялись за кропотливую работу по поиску компромисса по отдельным щекотливым вопросам. Казалось бы, диалог возобновлен, но Сербия подчеркнуто демонстрирует нежелание идти на хоть какие-то уступки по вопросу о статусе Косово. И вот все сторонники проамериканского курса в Косово, начиная с президента Тачи, упрекают Хоти за то, что тот готов увязнуть в техническом диалоге, который выгоден лишь Сербии, которая за свое хорошее поведение будет вознаграждена открытием новых глав переговоров о вступлении в ЕС, но не приведет к признанию Косово. Между строк читается, что без помощи такого тяжеловеса, как США, Косово не удастся добиться от Белграда согласия на признание независимости Косово, тем более в существующих границах. Параллельно лидер ААК упрекает Хоти в неуважении к партнерам по коалиции.

Вторая встреча делегаций самопровозглашенного Косово и Сербии Predsednik.rs

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И вот уже государственный координатор Косово по диалогу с Сербией (а де-факто глава переговорной команды) многоопытный Скендер Хюсени отправляется в Вашингтон, где «коленопреклоненно» просит США присоединиться к переговорам в Брюсселе. Неизвестно, какой ответ дал Вашингтон, зато косовская оппозиция уже успела обвинить Хоти в неэффективном управлении, самым вопиющим доказательного которого можно назвать стремительное ухудшение эпидемиологической ситуации, а также планах уступить часть территории Косово Сербии, реализовав планы президента Тачи о «разделе» Косово.

Чего же стоит ждать теперь? Хоти пришел к власти, опираясь на сторонников США, но смена расстановки заставила его пойти навстречу ЕС. Теперь почва буквально рушится у косовского премьер-министра под ногами — партнеры из ААК и оппозиция в лице ПДК требуют вернуть США лидерство в диалоге с Сербией, однако совершенно очевидно, что, поддавшись их давлению, Хоти очень скоро встретит весьма агрессивную реакцию Брюсселя. При этом проевропейский курс не принесет Хоти поддержку Османи и Курти, ведь он уже нанес личные оскорбления им обоим.

А это значит, что Хоти оказался между молотом и наковальней — и США, и ЕС готовы применять давление ради достижения своих интересов, а внутренней опоры у него попросту нет. Если до сентября США не предпримут каких-либо шагов, предстоящие выборы на время выведут американских посредников из игры. Но даже если такие шаги и будут предприняты, быстрого решения косовского вопроса ожидать не приходится, ведь любое соглашение с Белградом должно будет получить одобрение парламента, спикер которого Османи почти наверняка выступит против американского проекта.

Воспользовавшись выборами в США, осенью ЕС попытается заставить Приштину и Белград сыграть по своим правилам. До этого времени Хоти будет метаться между двумя огнями, стремясь упросить США и ЕС совместно поддержать позиции Косово в диалоге с Сербией. Когда его бесполезность станет очевидной, партнеры из ААК развалят правящую коалицию с ЛДК также, как раньше ЛДК вышла из коалиции с Самоопределением (в чем принял участие и Хоти — вот уж где хочется сказать: «Не рой другому яму»), после чего в Косово будут ждать выборы (на которых победа со значительной долей вероятности достанется Самоопределению) или фантасмагорический приход к власти коалиции ПДК и ААК.

Возможен и третий вариант — присоединение ПДК к правящей коалиции, после которого ЛДК окажется в меньшинстве, что поставит Хоти в прямую зависимость от проамерикански настроенных партнеров. Однако для нейтрализации этого хода Брюсселю достаточно лишь ускорить ход расследования против Тачи, Харадиная и главы ПДК Кадри Весели.

Сложность ситуации позволяет и США, и ЕС постоянно менять расстановку. Стремление обеих центров силы к лидерству может привести к тому, что любые усилия Брюсселя или Вашингтона по урегулированию ситуации будут сводиться на нет противодействием конкурента. А в таком случае решение злосчастного косовского конфликта вновь окажется отложенным на неопределенный срок. Но какой бы сценарий не воплотился в жизнь, ясно одно: срок жизни правительства Хоти подходит к концу и, возможно, единственное, что откладывает его конец — сложность проведения выборов в условиях пандемии.

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