Приштина, , 18:12 — REGNUM Бывший министр юстиции самопровозглашенного Косово Альбулена Хаджиу 15 августа сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, что правительство Авдуллы Хоти более не обладает поддержкой большинства депутатов парламента.

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Приводим полный текст заявления Хаджиу:

Правительство, которое заявляло, что пользуется поддержкой 2/3 депутатов, теперь не набирает не то что 61, а 50 депутатов даже по вопросам, которые числятся в числе приоритетных.

Это продемонстрировало вчерашнее заседание парламента, на котором рассматривался законопроект об «экономическом восстановлении», в поддержку которого проголосовали только 45 депутатов. Это правительство меньшинства, у которого, к тому же, нет поддержки народа. Оно не просто нелегитимно, оно еще и несерьезно, а потому должно как можно скорее подать в отставку!

Напомним, Хаджиу является активнейшим политиком в партии Движение за самоопределение и занимала пост министра юстиции в правительстве Альбина Курти, ныне лидера оппозиции.

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