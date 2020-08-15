Приштина, 15 августа 2020, 18:12 — REGNUM Бывший министр юстиции самопровозглашенного Косово Альбулена Хаджиу 15 августа сообщила на своей странице в социальной сети Facebook, что правительство Авдуллы Хоти более не обладает поддержкой большинства депутатов парламента.
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Приводим полный текст заявления Хаджиу:
Напомним, Хаджиу является активнейшим политиком в партии Движение за самоопределение и занимала пост министра юстиции в правительстве Альбина Курти, ныне лидера оппозиции.
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