Белград, , 20:49 — REGNUM Косовские сепаратисты могут «не переводить керосин понапрасну» и не лететь в Вашингтон на встречу с представителями Белграда 2 июня, если они надеются, что там будет подписано окончательное соглашение о «нормализации отношений». Такими словами президент Сербии Александр Вучич 20 августа прокомментировал заявление лидера «Альянса для будущего Косово» Рамуша Харадиная, который ранее в интервью «Радио Свободная Европа» (СМИ — иностранный агент) заявил о том, что представители Приштины едут в Вашингтон «за окончательным соглашением».

«Мы едем в Вашингтон, чтобы осуждать оговоренные темы. Мы можем обсуждать любую тему, но не будет такого, чтобы они получили всё, в том числе наше признание, а мы ничего», — заявил Вучич в эфире телеканала «Пинк».

Президент Сербии добавил, что «всё возможно», но пока он «в здравом уме», ожидания косовских сепаратистов не оправдаются.

Вучич также отметил, что одной из тем следующего раунда переговоров по Косово и Метохии в Брюсселе станет защита сербских православных святынь на территории южного края. Он признался в том, что Сербия не может гарантировать, что они останутся невредимыми, так как после ухода сербской армии и полиции с территории Косово и Метохии Белград не имеет там рычагов власти. Тем не менее Вучич уверен, что «в результате большой борьбы» Сербия всё-таки сохранит свои православные святыни в крае.

Александр Вучич также отметил, что он получил от руководства Республики Сербской «определенные документы», и теперь ожидает «некоторых решений парламента Республики Сербской», чтобы подумать над позицией Белграда по данному вопросу. Лидер Сербии не уточнил, о каких именно документах и вопросах идет речь, но о Республике Сербской он говорил в контексте вызовов, перед которыми окажется Белград по поводу Косово и Метохии.

Напомним, что ранее Рамуш Харадинай заявил о том, что представители Приштины едут в начале сентября в Вашингтон «за обоюдным признанием в существующих границах».

Лидер самой влиятельной партии бошняков Бакир Изетбеговрич в середине августа высказал опасения по поводу того, что в случае признания независимости Косово Белградом Республика Сербская может потребовать отделения от Боснии и Герцеговины.

Читайте также: Косовские сепаратисты едут в Вашингтон за признанием со стороны Сербии

Читайте также: Изетбегович: Вслед за признанием Косово встанет вопрос Республики Сербской