Приштина, , 13:25 — REGNUM Представители косовских сепаратистов должны поехать на встречу с президентом Сербии Александром Вучичем в Вашингтон 2 сентября, чтобы достичь окончательного соглашения с Белградом. Такое мнение высказал 20 августа лидер партии «Альянс за будущее Косово» и бывший премьер-министр этого сепаратистского формирования Рамуш Харадинай.

По его мнению, Приштина должна воспользоваться интересом, который Вашингтон проявляет к проблеме косовского урегулирования.

«Ранее нам оказывал помощь Евросоюз, и мы это приветствовали. Но потом мы поняли, что Евросоюз доверил посредничество в диалоге (с Белградом) тем странам, которые не признали независимость Косово. Этим Евросоюз в некотором смысле уменьшил нашу надежду на ожидаемый успех», — заявил Харадинай в интервью «Радио Свободная Европа» (СМИ — иностранный агент).

Так, по словам Харадиная, Приштина поняла, что «вся надежда только на Вашингтон».

«Кто-то спросит, почему мы едем в Вашингтон. Мы едем за соглашением, за обоюдным признанием в существующих границах. Если обстоятельства позволят достичь этого соглашения, мы едем за ним, но если нет, мы в любом случае осуществим сдвиг вперед», — полагает Харадинай.

По мнению Харадиная, Косово не должно стесняться открыто говорить о том, что его представители едут на встречу в Вашингтон, чтобы достичь окончательного соглашения о взаимном признании с Белградом в рамках существующих границ.

«Но если сербская сторона пока не созрела для этого, пускай они скажут, за что они выступают», — заявил Рамуш Харадинай.

Напомним, что на 2 сентября в Вашингтоне назначена встреча представителей Белграда и Приштины с функционерами администрации США. Ожидается, что на повестке дня будут в первую очередь вопросы, связанные с расширением экономического сотрудничества между двумя сторонами.

Диалог о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной ведется при посредничестве Евросоюза. Посредником ЕС в этом процессе выступает словацкий дипломат Мирослав Лайчак. Словакия — одна из пяти стран ЕС, которые не признали независимость южного сербского края Косово и Метохия, провозглашенную в одностороннем порядке албанскими сепаратистами в 2008 году.