Приштина, , 15:48 — REGNUM Косовский политик, один из первых активистов Демократической лиги Косово (ЛДК) и бывший боец УЧК (алб. Освободительной армии Косово) Гани Геци 22 августа сообщил в эфире косовского телеканала RTV Dukagjini о том, что в сентябре он прибудет в Специальный трибунал по Косово в Гааге для дачи показаний.

Геци заявил, что в Гааге он сумеет «с достоинством защитить войну за свободу», а потому не намерен пользоваться услугами адвоката. Однако политик подчеркнул, что он не намерен «защищать тех индивидов, которые из политических соображений убивали политических противников». А тех, кто написал Коммуникацию номер 59, он не только не будет защищать, но и «лишит маски».

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В 1998 году в самый разгар косовского конфликта в одном из приближенных УЧК СМИ была опубликована Коммуникация номер 59, в которой говорилось о том, что Геци, глава одного из влиятельных кланов в Дренице, является сербским агентом. В поддержку Геци выступили другие лидеры УЧК, однако его репутация в косовском обществе была серьезно повреждена, а некоторые из членов его семьи были убиты. К публикации был причастен президент Косово и бывший политический лидер УЧК Хашим Тачи.

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По словам Геци, при даче показаний главным доказательством будет книга Тахира Земы.

Ранее политик заявлял, что опасается за свою жизнь после получения Тачи вызова в Специальный трибунал по Косово, в то время как другие вызванные в Гаагу бывшие бойцы УЧК заявляют, что президент пытается запретить им давать показания.

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