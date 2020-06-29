29 июня начался основной период сдачи ЕГЭ-2020, который стартовал с проведения пробных экзаменов для проверки организационных и технических моментов. Уже 3 июля российские выпускники смогут сдать экзамены по географии, информатике и ИКТ, литературе. Основной период проведения Единого государственного экзамена продолжится до 25 июля (включая резервные дни). Более того, предусмотрен дополнительный этап сдачи экзамена в первой половине августа (с 3 по 8 число) для тех, кто по уважительной причине не смог присутствовать в ранее назначенный день основного этапа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сдача ЕГЭ

Ситуация с коронавирусом сильно повлияла на систему образования в последние несколько месяцев: обучение было переведено в онлайн, государственная аттестация для школьников 9-х и 11-х классов проводилась без учета экзаменов и на основании итоговых оценок, поступление в средние профессиональные учебные заведения стало возможным по конкурсу аттестатов. В условиях нестабильной эпидемиологической обстановки Единый государственный экзамен переносили дважды.

Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее заявлял, что поступали самые разные предложения по поводу ЕГЭ, в том числе о его отмене в 2020 году. Однако такой исход событий мог значительно усложнить организацию приемных кампаний в вузы. К тому же ситуация с пандемией в России начала стабилизироваться.

Читайте также: Кравцов заявил о нежелании ректоров вузов отменять ЕГЭ

И ещё: Глава Минпросвещения Кравцов: мы склонялись к отмене ОГЭ

Подробнее: Российские школьники в 2020 году получат аттестат без ЕГЭ

Читайте по теме: Правительство РФ утвердило регламент сдачи ЕГЭ в 2020 году

Дарья Антонова ИА REGNUM Сдача ЕГЭ

21 мая Владимир Путин обозначил сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году. Было решено, что участниками ЕГЭ станут только выпускники, которые планируют поступление в вузы в 2020 году. Врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил 25 июня, что на Единый государственный экзамен зарегистрировалось 714 тыс. человек, причем 72 тыс. выпускников 2020 года решили отложить сдачу экзамена в нынешнем году. Также было принято решение не проводить экзамен по математике базового уровня.

Подробнее об этом: Рособрнадзор сообщил о сокращении числа участников ЕГЭ

Мишустин: более 736 тыс. российских школьников собираются сдать ЕГЭ

Путин назвал дату проведения единого государственного экзамена в 2020 году

Выпускники 2020 года не будут сдавать ЕГЭ по базовой математике

В связи с пандемией коронавируса для безопасного проведения ЕГЭ были приняты дополнительные меры. Так, например, обязательна дезинфекция помещений ППЭ перед каждым экзаменом. Организаторы ЕГЭ, а также общественные наблюдатели обязаны носить маски и перчатки, однако к школьникам данное требование не относится (как следует из комментария Роспотребнадзора на портале «стопкоронавирус. рф» от 28 мая, для выпускников это скорее рекомендация). Кроме того, всех сотрудников пунктов сдачи ЕГЭ будут тестировать на новую коронавирусную инфекцию.

Ранее Анзор Музаев также сообщил, что количество общественных наблюдателей на экзамене в 2020 году будет значительно снижено (ежегодно привлекается более 40 тыс. региональных и федеральных наблюдателей, однако в этом году мониторинг будут вести около 5 тыс. федеральных общественных наблюдателей и более 2 тыс. федеральных онлайн-наблюдателей).

В 2020 году почти на треть увеличено число медработников, задействованных для проведения ЕГЭ, — более 12 тысяч человек. Их работа на участках преимущественно будет заключаться в том, чтобы проводить бесконтактную термометрию всех участников ЕГЭ при входе в пункт проведения экзамена. Участники с повышенной температурой и симптомами инфекции к сдаче экзамена допущены не будут.

Обязательным условием для проведения ЕГЭ является наличие в ППЭ достаточного количества антисептиков, средств для мытья рук и одноразовых бумажных салфеток. В некоторых помещениях возможна установка устройства для обеззараживания воздуха.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сдача ЕГЭ

Как сообщил Рособрнадзор, самым популярным экзаменом у школьников для сдачи Единого государственного экзамена стал русский язык. Чтобы избежать массовости и снизить нагрузку на организаторов (не открывать дополнительные пункты сдачи), было решено проводить экзамен по русскому языку в два потока — 6 и 7 июля. Проведение других популярных экзаменов, например, по обществознанию, рекомендовано также разделить на потоки, используя резервные даты 24 и 25 июля (по необходимости).

Изменения в процедуре проведения Единого госэкзамена в 2020 году также затронули выпускников прошлых лет, которые планировали пересдать экзамен в текущем году — они сдают ЕГЭ в основной срок с выпускниками этого года. Обучающимся 10-х классов, которые хотели бы сдать ЕГЭ заранее, в такой возможности пока отказано. Подача апелляции о несогласии с баллами, а также ее рассмотрение комиссией будет проводиться дистанционно.

Читайте также по теме: Законопроект об отказе от ЕГЭ для непоступающих в вузы внесен в Госдуму

На базе портала «Госуслуги» запущен сервис «Поступление в вуз онлайн»

Министерство просвещения обнародовало график проведения ЕГЭ

Мишустин подписал постановление о дополнительных бюджетных местах в вузах