Москва, , 13:32 — REGNUM Более 736 тыс. учеников российских школ планируют сдать Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Об этом 8 июня сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По словам главы правительства, власти возвращаются к отложенным из-за коронавируса вопросам, среди которых — проведение ЕГЭ.

«Мы вводим особы порядок для того, чтобы максимально обезопасить школьников», — отметил премьер-министр.

Мишустин напомнил, что в 2020 году государственная аттестация и сдача ЕГЭ разделены. Аттестаты получат все школьники без сдачи экзаменов.

«Выпускники, которые хотят получить высшее образование, смогут сдать ЕГЭ. Это собираются сделать более 736 тыс. школьников», — сказал он.

Глава правительства рассказал о том, что 29 и 30 июня состоится пробный экзамен. Без участия детей пройдёт проверка технической отлаженности системы.

«Основной экзаменационный период пройдёт с 3 по 23 июля. Ещё два дня, 24 и 25 июля, резервируем для ребят, у кого, например, в один день совпадут два экзамена», — добавил Мишустин.

При этом некоторые школьники, кто не сможет по уважительным причинам сдатиь ЕГЭ вместе со всеми, останется такая возможность в августе.