Москва, , 13:59 — REGNUM Законопроект, позволяющий отказаться от сдачи ЕГЭ тем, кто не планирует получать высшее образование, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

«Предлагаем заменить ЕГЭ на государственные выпускные экзамены (ГВЭ) для школьников, которые не планирую поступать в вузы. Соответствующий законопроект сегодня внесён на рассмотрение Государственной думы», — сообщил Миронов.

Сдачу ЕГЭ предлагается оставить только для поступления в вузы, а проводить его предполагается отдельно от выпускных экзаменов.

«ЕГЭ не должен иметь отношения к школе, и он не должен становиться единственным способом поступления вуз. Институты и университеты должны иметь право самостоятельно определять, как им набирать новых студентов», — полагает Миронов.