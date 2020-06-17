Москва, , 16:51 — REGNUM Министерство просвещения Российской Федерации утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена. Информация распространена сегодня 17 июня, пресс-службой министерства.

29 и 30 июня будут проведены пробные ЕГЭ. Первый полноценный ЕГЭ состоится 3 июля. Это будут экзамены по географии, литературе и информатике.

6 и 7 июля состоится ЕГЭ по русскому языку.

10 июля пройдет профильный ЕГЭ по математике для тех, кому эта дисциплина нужна при поступлении в вуз.

13 июля пройдут ЕГЭ по истории и физике.

16 июля — обществознание и химия.

20 июля — биология и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Резервные дни проведения ЕГЭ для тех, кто не смог сдать в основные дни по уважительным причинам — 24 и 25 июля.