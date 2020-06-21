Москва, , 13:57 — REGNUM Постановление, согласно которому в вузах России будет распределено дополнительно 11,4 тысячи бюджетных мест с приоритетом для региональных учебных заведений, подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба российского правительства.

«Речь идет о более чем 11,4 тыс. бюджетных мест в высших учебных заведениях», — говорится в пояснительной записке к документу.

Также уточняется, что распределяться данные дополнительные учебные места будут с учетом рейтинга вузов, который ранее был составлен по итогам конкурса Минобрнауки.

Кроме этого, указывается, что приоритетными в этом смысле станут региональные учебные заведения, которые находятся как за пределами Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию в январе нынешнего года дал поручение правительству страны сохранить доступное бесплатное высшее образование и предложил для этого ежегодно вести увеличение количества бюджетных мест в вузах и в первую очередь — в региональных, особенно там, где наблюдается острая нехватка квалифицированных специалистов.