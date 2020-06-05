Москва, , 15:22 — REGNUM Школьники, учившиеся в образовательных учреждениях хорошо, не должны испытывать серьёзных проблем с ЕГЭ. Об этом в ходе онлайн-интервью в программе «Дайте сказать» на YouTube-канале Life заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Те выпускники, которые в школе хорошо учились, проблем серьёзных не испытывают, и напряжения с их стороны нет. Можно сдать ЕГЭ на минимальные баллы и поступить в вуз», — сказал Кравцов.

Он напомнил, что некоторые эксперты и общественники выступили с идеей отменить ЕГЭ: «Против этого не только я, но ректоры, которые сказали, что не смогут организовать вступительную кампанию».