Москва, , 12:03 — REGNUM В 2020 году количество выпускников школ, решивших сдать ЕГЭ, существенно снизилось. Об этом 25 июня сообщил врио руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, всего на ЕГЭ в 2020 году зарегистрировалось 714 тысяч участников. При этом количество выпускников школ, которые будут сдавать экзамен, сократилось на 72 тысячи человек.

«Все знают, что аттестаты в школах в этом году были выданы по итоговым оценкам», — объяснил сложившуюся ситуацию Музаев.