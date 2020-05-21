Москва, , 14:45 — REGNUM Единый государственный экзамен в 2020 году начнётся 29 июня. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по образованию в условиях Covid-19.

«На этот счёт поступали самые разные предложения, в том числе в этом году, учитывая сложную ситуацию, предлагалось его полностью отменить», — заявил Путин.

«Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым единый государственный экзамен провести по всей стране. Он начнётся 29 июня», — подчеркнул он.

ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. Аттестаты будут выданы всем без экзамена.

«Считаю также необходимым предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ не только в летний период, в июле и августе, но и в течение следующего учебного года», — добавил президент.