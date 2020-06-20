Москва, , 13:06 — REGNUM На едином портале государственных услуг запущен новый суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Об этом сегодня, 20 июня, сообщает Министерство связи и массовых коммуникаций России.

С помощью этого сервиса абитуриенты смогут выбрать государственный вуз для поступления, направить заявление о зачислении с приложением необходимых документов, узнать о датах дополнительных вступительных испытаний, отслеживать свое место в конкурсных списках, а также вносить изменения в заявление, управлять согласием на зачисление и, наконец, узнать о зачислении в тот или иной вуз.

Все функции этого суперсервиса доступны в личном кабинете на портале государственных услуг. От абитуриента не требуется личное присутствие в вузах для оформления документов. Аттестаты при поступлении в вуз сразу нести не надо — это можно сделать в течение первого года обучения.

Кроме того, в 2020 году документы в вузы можно подать, не дожидаясь результатов ЕГЭ. Результаты экзаменов автоматически будут переданы в вузы.