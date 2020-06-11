Москва, , 14:22 — REGNUM В Минпросвещения склонялись к тому, чтобы отменить ОГЭ в 2020 году в условиях пандемии коронавируса, однако сперва решили убедиться в правильности решения. Об этом в ходе онлайн-конференции заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Мы склонялись к отмене ОГЭ, но надо было всё аккуратно выверить и убедиться в правильности решения. Понятно, что многие школьники рады были бы такому решению. Мы всё внимательно взвешивали и приняли соответствующее решение. Вчера подписано постановление правительства, по которому разрешена выдача аттестатов по текущим оценкам», — сказал Кравцов.

Он напомнил, что ЕГЭ начнётся 29 июня — с пробного экзамена: «Буквально сегодня я подписал расписание проведения ЕГЭ. Уже 3 июля сдавать придут выпускники. Пробный экзамен нужен для того, чтобы обеспечить безопасность сдающих выпускников и принимающих ЕГЭ».

По его словам, накануне чиновники завершили обсуждение готовности регионов к экзаменам: «Организаторами являются учителя, и все вопросы по отпускам и компенсациям отработаны: в разных регионах по-разному. Если вопросы остаются — обращайтесь к нам, мы всё возьмём на контроль. Мы всё обсудили с профсоюзом работников образования. Все мы понимаем, что решение вынужденное. Мы исходим из здоровья школьников».