Москва, , 09:59 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, регламентирующее особенности сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году. Об этом 11 июня сообщает сайт правительства России.

Согласно постановлению, школьники девятых и одиннадцатых классов в 2020 году получат аттестаты без экзаменов. Также экзамены не понадобятся при поступлении в средние профессиональные образовательные организации — зачисление туда пройдёт на основании аттестата. ЕГЭ будут сдавать те школьники, которые намереваются продолжить обучение в высших учебных заведениях.

Мишустин поручил Минпросвещения России и Рособрнадзору привести в порядок все нормативные акты в соответствии с постановлением до 15 июня.

Подготовку школьников к ЕГЭ будут проводить учебные заведения в дистанционном режиме.