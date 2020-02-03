Визит дорогого гостя из США официальный Минск и маргинальная прозападная оппозиция ждали, как ливня в засуху. К концу прошлого, 2019 года отношения с российским руководством у Лукашенко решительно испортились: Москва увязала продолжение спонсирование режима в другой части Союзного государства с углублением экономической интеграции. Политическую и гуманитарную интеграцию Минск отверг, поэтому осталось только это направление объединения. Но даже оно было зарублено Лукашенко, решившим, что Россия не пойдёт на принцип.

President.gov.by Александр Лукашенко и Майк Помпео

Окружение белорусского авторитарного правителя, которого в США прозвали «последним диктатором Европы», убеждало его в возможности идти до конца. Лукашенко решился на реализацию такой тактики и отказался подписывать не только пакет интеграционных «дорожных карт», но даже контракты на поставку нефти и газа из России. Поэтому с 1 января российская нефть перестала поступать на белорусские НПЗ.

Лукашенко создал кризис в отношениях с Россией. Как бы ни выкручивались напёрсточники от белорусского госагитпропа, факт остаётся фактом: контракты не подписаны. У российских нефтяных компаний, до сих пор готовых поставлять нефть в Белоруссию, попросту нет юридических оснований для организации её поставок. Не надо быть правоведом или бизнесменом, чтобы понимать элементарное.

Председатель белорусского правительства Сергей Румас провёл 31 января переговоры с новым главой правительства России Михаилом Мишустиным. Казалось бы, должен быть результат: проблемы в двусторонних отношениях самые что ни на есть серьёзные, есть наработки прошлого года, да и должности переговорщиков солидные. По итогам оказалось, что результата нет.

Government.by Сергей Румас и Михаил Мишустин

«Мы договорились в ближайшее время провести в Москве полноценную встречу правительств для решения вопросов. Мы отдали поручения нашим министрам, чтобы они подготовили эту встречу, и в ближайшее время мы могли бы встретиться с Председателем российского Правительства и пройтись по всем без исключения вопросам, которые стоят на повестке дня во взаимоотношениях с Российской Федерацией», — цитирует пресс-служба правительства заявление Румаса для прессы.

Александр Лукашенко отказался от визита в Россию и встречи с Владимиром Путиным, предпочтя ему переговоры с Майком Помпео. Вероятно, в этом должен был быть какой-то резон, оправданность приоритетов с надеждой на более существенный результат.

Объективно же такового быть не могло. Не США являются важнейшим торговым партнёром и инвестором Белоруссии, не на рынок этой страны приходится половина белорусского экспорта, не американские компании на 100% закрывают потребности белорусских предприятий в углеводородах и многих других стратегически важных товарах. Отнюдь не Вашингтон раскрыл над Белоруссией свой ядерный зонтик. Всё с точностью до наоборот. Однако Лукашенко предпочёл Помпео.

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Во время состоявшихся 1 февраля в Минске переговоров Помпео повторил дежурные тезисы, которые годами проговаривались в Вашингтоне. Лукашенко не было никакого смысла отказываться от встречи с Путиным ради слов этого чиновника о том же, о чём до него в прошлом году говорили во время визитов в Минск зампомощника госсекретаря США Джордж Кент, замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и прочие американские визитёры из властных и околовластных кругов.

Mfa.gov.by Майк Помпео и Владимир Макей

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Помпео нечего было предложить Лукашенко, и Лукашенко нечего было предложить хозяину Белого дома через главу вашингтонской дипломатии. Дональд Трамп считает ниже своего достоинства не то что лично встречаться, но даже напрямую контактировать с восточноевропейскими правителями вроде Лукашенко. Для этого есть помощники заместителей госсекретаря, помощники помощников заместителей госсекретаря и прочие «помощники советников».

Минск осчастливили подарком в виде проезда Болтона и Помпео в рамках их евразийских турне. Американские гости заглядывали на несколько часов проездом из Киева. Но какие конкретно серьёзные проблемы Белоруссии это может решить? Ровным счётом никаких.

Белорусские НПЗ перерабатывают последние литры речицкой, гуцериевской и норвежской нефти, менеджмент этих предприятий и связанных с ними предприятий других отраслей обсуждает варианты действий при неминуемой катастрофе. Белорусские чиновники заняты непонятно чем, результаты их деятельности очевидны только для авторов проплаченных телесюжетов и комментариев.

Пресс-служба президента Белоруссии по итогам состоявшихся 1 февраля переговоров сообщила, как Лукашенко похвалил главу вашингтонской демократии за «риск» прилететь в Минск «и посмотреть на эту страну: что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия, много ее — мало и так далее». Помпео ранее не бывал в этой восточноевропейской столице, хозяева которой гордятся подметенными улицами не меньше, чем их коллеги в Пхеньяне. К его приезду город не только чисто вымели и вымыли, но даже в радиусе километра опечатали люки на чердаках и в подвалах.

President.gov.by Александр Лукашенко и Майк Помпео

Накануне визита пресса обратилась за комментариями к экспертам. Доктор политических наук профессор РАН Александр Гусев высказал такое мнение: «У американцев мысль простая: оторвать Белоруссию от России. А Лукашенко в этой связи ищет главным образом дешевую нефть и газ за пределами России — абсолютно прагматичные цели. Он ищет поставщиков. Лукашенко сейчас между молотом и наковальней, для него очень важно найти поставщиков, он ищет по всему миру — и ОАЭ, и США, и другие страны. Я думаю, приезд Помпео абсолютно неслучаен. Американцы же заявляли, что они будут отдалять страны Центральной и Средней Азии от страны. А сейчас Белоруссия».

«Враги и недруги шутили, издевались, юродствовали. Много писали о Вас, обо мне. Тема была очень острой. Думаю, и на Западе тоже», — поведал Лукашенко заокеанскому визитёру.

И добавил, не упустив возможности напомнить Помпео о службе в ЦРУ: «Должен их разочаровать, да и Вам напомнить: мы с Вами очень давно знакомы. К сожалению, заочно. В бытность Вашей работы в прежней должности, я это абсолютно не скрываю, мы вместе с американцами проводили ряд мероприятий по линии наших спецслужб».

Государственное телевидение с упоением рассказывало, как во Дворце Независимости — новой резиденции президента, Лукашенко показывал Помпео свои детские и юношеские фотографии, развешанные по стенам. Придворные комментаторы многозначительно намекали на привезённое личное послание Трампа с рядом предложений, «сопоставимых по резонансу с «Большой сделкой» Израиля и Палестины: Лукашенко якобы были обещаны многомиллиардные кредиты, вступление в ВТО, НАТО и ЕС в течение трёх лет, снятие всех санкций, помощь в проведении реформ и прочее в обмен на снижение участия Минска в проекте Союзного государства, ЕАЭС и ОДКБ. Такими «вбросами» отрабатывался пропахший нафталином тезис «Россия теряет Белоруссию».

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В тот же день глава Госдепа и глава МИД Белоруссии Владимир Макей выступили на брифинге, ответив на вопросы избранных журналистов. Белорусское министерство опубликовало «стенограмму» мероприятия, зачем-то вырезав ответы главы Госдепа.

Макей констатировал: «Стороны пришли к выводу, что по ряду направлений подходы и интересы совпадают или перекликаются». Он также высказался о наболевшем: «Белорусская сторона приветствовала поддержку суверенитета и независимости Белоруссии, которую высказывают Соединенные Штаты».

«Мы видим более активную роль США в Белоруссии, исходя из того значения, той роли, которую играют США на мировой арене. Мы заинтересованы в том, чтобы американский бизнес присутствовал и более активно работал здесь. Мы заинтересованы в том, чтобы более активно развивалось сотрудничество между различными правительственными структурами. Перед нами много общих вызовов и угроз, с которыми мы можем и должны бороться вместе, и которые мы можем победить только вместе. И они сегодня обсуждались на встрече госсекретаря с президентом Республики Беларусь. Это борьба с терроризмом, торговлей людьми, наркотрафиком, это обеспечение безопасности в регионе, в мире в целом и так далее», — сообщил Макей.

Он также солгал, отвечая на вопрос Washington Post о реформах в сфере прав человека для нормализации отношений с Западом: «Возможно, Вы не знаете, но у нас в соответствии с рекомендациями ООН разработан национальный план по правам человека, который успешно реализуется вместе с рядом неправительственных организаций».

Возможно, Макею было не совсем удобно отвечать на этот вопрос, однако Комитет ООН по правам человека вполне ясно донёс до всех, включая белорусского министра, своё видение ситуации в Белоруссии. КПЧ назначен спецдокладчик, который периодически делает доклады о состоянии прав человека в Белоруссии, причём весьма обстоятельные и настолько неудобные для официального Минска, что государственным СМИ строжайше запрещено упоминать не только о содержании докладов, но и о самом спецдокладчике.

Теперь немного пикантного из заявлений Помпео накануне, во время и после визита в Минск. Госсекретарь США на пресс-конференции в Киеве по итогам переговоров с Владимиром Зеленским заявил: «Украина — важная страна. Она не просто географическое сердце Европы, а, если смотреть объективно — крепость между Восточной Европой и авторитаризмом. Это страна, которая кормит и обогревает европейцев».

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То ли набор комплиментов у него стандартный для всех правителей постсоветских лимитрофов, то ли он не посчитал нужным учитывать вымученный лукашенковскими креативщиками тезис о Белоруссии как «сердце Европы» и «центре Европы». Однако факт остаётся фактом: назвав Украину «сердцем Европы», да ещё и на границе с авторитаризмом, Помпео проявил не только недюжинные познания в географии и поразительные способности компаративного анализа, но также бросил несколько камней в сторону ждавшего его с нетерпением правителя соседнего постсоветского образования.

Белоруссия как «сердце» и «центр» Европы, «донор» её безопасности — эти плоды местечковой политической мудрости Лукашенко проговаривал много раз с разных трибун. Например, в 2012 году при посещении города Полоцка он поведал: «Здесь, в географическом центре Европы, обязательно должен побывать и каждый европеец — если он считает себя европейцем».

Трудно обойти вниманием ещё одно забавное заявление Лукашенко, которое наверняка донесли до Помпео: выступая 9 сентября на торжественной церемонии открытия легкоатлетического матча «Европа — США», Лукашенко публично заявил, что не желает присоединять США к Белоруссии, сказав при этом собранной на стадионе аудитории: «Я обещаю вам, что через два года Минск станет столицей Соединенных Штатов Америки».

Во время нынешнего визита Помпео заявил о готовности «помочь Белоруссии создать собственное суверенное государство» — очевидно, подразумевая, что таковым постсоветская республика не является. Власти Белоруссии за подобные заявления отправляют своих сограждан за решётку с обвинениями в уголовном преступлении. Госсекретарь США, однако, «белый человек» — ему можно, вожди аборигенов даже в чём-то с ним согласны.

President.gov.by Александр Лукашенко и Майк Помпео

Ещё одно знаковое заявление Помпео в свете развязанной Минском «нефтяной войны» с Москвой оценил представитель российского Совфеда Алексей Пушков, проведя прямые аналогии с госпереворотом на Украине: «США готовы на 100% обеспечить Белоруссию нефтью по конкурентным ценам и пришлют нового посла «для вывода отношений на новый уровень». Так обещал Помпео в Минске. Узнаваемо: в своё время так «вывели на новый уровень» Януковича на Украине. Посол США Дж. Пайетт сыграл заметную роль».

Югославию, Украину и многих других своих партнёров США действительно вывели на новый уровень. Укрепили суверенитет Грузии — да так, что двух провинций она в итоге недосчиталась, а третью едва удержала. Вывод на новый уровень стран с большими запасами нефти тоже хорошо описан. Не исключено, что обещанная Минску нефть банально украдена американскими военными в оккупированной ими части Сирии или какой-либо другой страны Ближнего Востока.

В итоге визит Помпео завершился для Лукашенко ничем. Заявленные Минском на текущий год 24 млн т нефти физически не могут быть доставлены из США в Белоруссию. Цена американской нефти выше российской. Санкции США, по словам Помпео, даже не обсуждались. После усушки и утруски — ноль конкретики и много шелухи.

Лукашенко не первый год с настойчивостью, достойной лучшего применения, зазывает западных «благодетелей» в Белоруссию. Начиналось всё с попыток выстроить отношения «на равных» в политике — результат известен. Пытались «уравновесить» американскими инвестициями российские — статистика наглядно демонстрирует, насколько успешно. В итоге «выстрелил» формат мелких ситуативных услуг, развивающийся по линии МИД и спецслужб.

США проявляют интерес к Белоруссии по всем известной причине — желанию использовать её в качестве одного из рычагов давления на Россию. Об этом, кстати, ещё лет пять назад писали белорусские публицисты, головы которых окружение Лукашенко преподнесло вашингтонским господам в декабре 2016 года («дело регнумовцев»). До и после этого резонансного процесса были аналогичные подарки, из относительно недавних — октябрьский инцидент с задержанием и допросом в Минске гражданки России Анны Богачёвой.

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Лукашенко как будто желает устроить аукцион, выставляя на торги место Белоруссии в «санитарном кордоне» вокруг России. Той самой России, благодаря которой отторгнутая от неё территория с частью триединой русской нации пережила «лихие девяностые», несколько попыток «цветных революций» и даже устроенных местной бюрократией тяжёлых социально-экономических кризисов. Да и сам Лукашенко жив до сих пор лишь благодаря России.

В свете новых отношений Минска с Москвой и Вашингтоном вопрос о продолжении российских дотаций этому авторитарному, насквозь коррумпированному и неэффективному режиму выглядит избыточным. Вопрос о поддержке лояльных к России белорусов и Белоруссии как реальной, а не формальной союзницы — наоборот, актуализировался. Хорошая новость в этой истории — экономия средств российского бюджета, плохая — неготовность профильных российских структур эффективно действовать в новых условиях. Впрочем, не такие уж эти условия и новые, если не закрывать глаза на то, что на самом деле происходило с Белоруссией с начала века.

Лукашенко и дальше может имитировать бурную деятельность по «укреплению суверенитета и независимости» всякими «белорусизациями», поисками «выгодной» нефти с переплатами и тому подобным. Хлеба он предложить не может, золотого запаса осталось только на новый самолёт. То есть в активе для «народца» у него остаются зрелища и кнут вместо пряника. И в этом он не оригинален, ибо тем же промышляют его коллеги в Латвии, Туркмении, Грузии, Черногории, Габоне, Сальвадоре, на Украине и далее по списку.

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Сейчас белорусский лидер растянулся в новом геополитическом шпагате, уповая на накопленный с 1994 года опыт и полагая, что после нынешней президентской кампании место его во властной пирамиде останется прежним. Особенностью ситуации является отсутствие явных точек опоры. Внутри Белоруссии он может опираться разве что на часть «силовиков» и часть бюрократии — даже пенсионеры и традиционно поддерживавшие его левые, мягко говоря, устали от Лукашенко.

Во внешней политике ситуация не лучше: предновогодняя девальвация накопленного за четверть века политического капитала очевидна. Попытки опереться на альтернативные крылья и подкрылки во внешней политике особого эффекта не дали. Лукашенко оказался в ситуации гоголевского Андрея из бессмертно «Тараса Бульбы», и участь его незавидна.