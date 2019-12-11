Москва, , 14:20 — REGNUM Если режим президента Белоруссии Александра Лукашенко продолжит следовать уже запущенным тенденциям, то в Белоруссии неизбежно прольется кровь, считает эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин. Об этом он, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявил 11 декабря в пресс-центре ИА REGNUM, в рамках круглого стола «Итоги переговоров лидеров России и Белоруссии в Сочи».

По словам Шишкина даже в самом лучше для Белоруссии варианте, Запад потребует от Белоруссии ликвидации той социально-политической системы, которая там сложилась и так называемое белорусское чудо должно быть принесено в жертву «незалежности».

"Это означает резкое падение жизненного уровня народа, а второе это дерусификация, — сказал Шишкин. — Без дерусификации сделать ничего будет нельзя. А что означает дерусификация? Мы это уже видели на Украине. Когда дерусификация пошла в полную мощь, восстал Восток и Юг Украины. Кровь пролилась. Если кто-то думает, что белорусов можно будет ломать через колено и превращать в ненавидящих все русское и отрекающихся от Великой Отечественной войны и славящих полицаев, то я это не верю. Этот народ просто так сломать будет нельзя. Тот курс, который избрал режим в Белоруссии, неизбежно ведет к крови. Лукашенко превращается в смертельного врага белорусского народа ради химеры незалежности от России.