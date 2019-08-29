Минск, , 15:43 — REGNUM

По итогам 2018 года товарооборот Белоруссии с США вырос на 17,6% до $711,6 млн. Сальдо в торговле с ведущей экономикой мира у постсоветской республики стабильно отрицательное. Об этом говорится в опубликованных материалах посольства Белоруссии в США.

Белорусские дипломаты не располагают желанием опубликовать статистику взаимной торговли за все годы. Судя по данным за последние два года, товарооборот восстанавливается. Неизменным остаётся лишь торговля «в минус» для белорусской стороны.

Отрицательное сальдо взаимной торговли товарами для Белоруссии составило в 2018 году $162,8 млн, за 2017 год — $154,3 млн, за 2016 год данными МИД РБ не располагает, за 2015 год — $322,9 млн. В январе-июне 2019 года товарооборот с США составил $478 млн, при этом белорусская сторона наторговала «в минус» на $291,4 млн.

Для сравнения: за прошлый год товарооборот Белоруссии с Турцией вырос до $984 млн с увеличившимся отрицательным сальдо для белорусcкой стороны ($618 млн), с Россией — до без малого $36 млрд с также резко выросшим белорусским дефицитом (почти $10 млрд).

Основу белорусского экспорта в США составляют низкотехнологичные и среднетехнологичные товары, сырьё и полуфабрикаты. Более успешна белорусская торговля товарами с постсоветскими среднеазиатскими республиками и самыми отсталыми странами Африки и Латинской Америки.