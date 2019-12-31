Несмотря на ожидания белорусской и российской общественности, дело углубления Союзной интеграции так и не сдвинулось с места — к 20-летию Союзного государства Россия и Белоруссия так и не смогли подписать 31 дорожную карту по углублению интеграции. Мало того, это не удалось сделать и в декабре.

В результате, к 31 декабря 2019 года стороны так и не пришли к соглашению по цене на газ и нефть, поставляемые в республику с 1 января 2020 года. Основная причина — нежелание официального Минска идти на углубление Союзного строительства и желание получать дотации со стороны России в одностороннем порядке.