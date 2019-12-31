Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры с российской стороной и заключить контракты на поставку нефти в страну для обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов. Также Лукашенко поручил обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода «Дружба», сообщает белорусское агентство БЕЛТАю
Россия 1 января может остановить поставки нефти в Белоруссию — Reuters
Затянувшиеся переговоры Москвы и Минска об условиях поставок российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии в 2020 году могут привести к приостановке прокачки сырья с 1 января. Об этом сообщает Reuters.
РФ и Белоруссия ещё не договорились по нефти и газу, заявили в Кремле
Договорённости о поставках нефти и газа между Россией и Белоруссией пока не достигнуты, однако связанные с этим риски преувеличивать не стоит. Об этом заявил 31 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.