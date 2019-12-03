Минск, , 19:11 — REGNUM Встреча представителей министерств обороны Белоруссии и США состоялась 3 декабря в минском Центральном доме офицеров. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Белоруссии.

Итоги переговоров отражены в одном предложении: «Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности, а также обсудили состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в военной сфере».

Напомним, накануне отношения Белоруссии и США активно обсуждались на уровне МИД. Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ провёл 29 ноября переговоры с постоянным представителем Белоруссии при ООН Александром Михневичем.

До этого, 27 ноября в Минске замминистра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко провёл переговоры с временным поверенным в делах США в Белоруссии Дженифер Мур. Незадолго до этого Кравченко нанёс визит в Вашингтон, где провёл переговоры с политиками США и экспертами по «сдерживанию России».

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