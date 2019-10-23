Минск, , 12:09 — REGNUM Минфин США проинформировал о продлении до 26 апреля 2021 года приостановки санкций в отношении девяти белорусских госпредприятий нефтехимической отрасли. Санкции были введены в 2016 году по причине нарушения властями Белоруссии прав человека.

Под санкциями остаются, предприятия белорусского государственного концерна «Белнефтехим», Belneftekhim USA Inc. (филиал госконцерна в США), «Белшина», «Гродно Азот», «Гродно Химволокно», «Лакокраска», «Нафтан» и «Полоцк-Стекловолокно», а также юрлица «Белорусского нефтяного торгового дома».

Власти США разрешили белорусским госпредприятиям совершать сделки на особых условиях, сохранив ограничения на использование любой собственности этих предприятий. Для резидентов США сохраняется обязанность отчитываться перед Госдепом за сделки с этими предприятиями на сумму более $50 тыс.

В 2015 году, после активной поддержки официальным Минском госпереворота на Украине, власти США приостановили действие санкций и сейчас руководство Белоруссии добивается их полной отмены. Александр Лукашенко изначально называл санкции США неважными, однако затем признал их чувствительность и неоднократно поднимал вопрос об их отмене. Проблема неоднократно обсуждалась в 2019 году, в том числе во время визитов в Минск замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвида Хэйла и советника президента США Джона Болтона.