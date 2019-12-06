Вашингтон, 6 декабря 2019, 13:35 — REGNUM «Польша должна вернуть себе Белоруссию и ту часть России, которую Советы отняли у Польши», — заявил 6 декабря бывший посол США в России, профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол.
Он опубликовал своё мнение в социальной сети, собрав немало просмотров. Отклики на мнение бывшего сотрудника Госдепа США разные.
Напомним, в 2019 году представители Белого дома, Госдепа и связанных с властями США аналитических центров неоднократно посещали Минск. Они заверяли Александра Лукашенко в заинтересованности Вашингтона видеть Белоруссию суверенным и независимым государством.
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