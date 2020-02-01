Минск, , 16:24 — REGNUM Власти США могут отменить санкции в отношении Белоруссии. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил госсекретарь США Майк Помпео после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.

«Мы (власти США) будем рассматривать, какие санкции можно снять и в результате чего, — сказал Помпео. — Пока что мы до этой точки не дошли».

При этом он добавил, что решение этого вопроса могут приблизить «такие моменты, как сегодня».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Белоруссию прибыл госсекретарь США Майк Помпео, цель визита которого «подтвердить приверженность США суверенной и независимой Белоруссии».

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