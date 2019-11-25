О ходе строительства важной для России стройки — второй очереди космодрома «Восточный» в Приамурье, где «воруют сотнями миллионов», Владимиру Путину 23 ноября 2019 года рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Встреча прошла через неделю после визита силовиков в офис генподрядчика — ООО «ПСО «Казань», контракт с которым на 38,7 млрд рублей был подписан спустя несколько месяцев после назначения Рогозина на пост. ИА REGNUM проанализировало, что сегодня происходит в ПСО «Казань».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

О стройке, контракте и воровстве сотен миллионов

Вторая очередь космодрома, строящегося уже не первый год, включает 13 объектов, основной из которых — стартовый комплекс. По словам Дмитрия Рогозина, котлован для стартового стола уже выбран на 71%, к середине декабря должны развернуть «крупные, мощные тенты», которые «обеспечат теплом бетонные работы», что будут проводить зимой. На стройке трудятся около 5 тыс. человек. Пик строительства ожидается летом 2020 года. Общая площадь участка под комплекс — 89 га. Он рассчитан на десять ежегодных пусков ракет «Ангара» тяжёлого и лёгкого классов.

Напомним, на совещании в ноябре президент РФ резко раскритиковал ситуацию на «Восточном», отметив, что там воруют и воруют сотнями миллионов, назвав такие показатели — возбуждено 128 уголовных дел по хищениям, украдено более 11 млрд рублей, 32 человека уже осуждены и пять дел еще расследуются. Позднее уточнялось, что речь шла не о претензиях к Роскосмосу, а о ситуации с предшественником, но и посыл к ведомству Рогозина нельзя было не заметить — «порядка так там до сих пор и не удалось навести как следует».

Kremlin.ru Владимир Путин беседует с Дмитрием Рогозиным

Активы Рогозина: о связях с миллиардерами, министрами и сыне

Дмитрий Рогозин занимает пост главы госкорпорации с 24 мая 2018 года и уже в бытность его директором, а именно в сентябре 2018 года, был подписан контракт на возведение второй пусковой установки. Его от имени корпорации подписало подведомственное федеральное казённое учреждение «Дирекция космодрома «Восточный», а генеральным подрядчиком стало известное в Поволжье, в том числе и претензиями по срокам ввода, ООО «ПСО «Казань», полностью принадлежащее депутату Госсовета Татарии прошлого созыва Равилю Зиганшину. Последний в рейтинге журнала Forbes «Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих-2017» попал в топ-50, заняв 41-е место с годовым доходом 295 млн рублей.

ПСО «Казань» должно до конца 2022 года выполнить работы, предусмотренные контрактом стоимостью 38,7 млрд рублей. В их числе — разработка рабочей документации, строительно-монтажные работы и комплектация объекта инженерным оборудованием.

17 ноября 2019 года Следственный комитет России сообщил, что по космодрому уже 42 уголовных дела о растрате, мошенничестве и злоупотреблениях полномочиями. 58 человек осуждено, а расследуется ещё 12 уголовных дел.

21 ноября СУ СК России по Амурской области уведомил о двух новых делах, связанных с мошенничеством в особо крупном размере. Следователи считают, что с ноября 2018 года по май 2019 года директор одного из предприятий (исполнитель по госконтракту) в УФНС по Татарии предоставил «сведения о необходимости оплаты по договорам аренды спецтехники, которые в действительности не исполнялись, а также подложные финансово-хозяйственные документы». В итоге казначейство перечислило свыше 240 млн рублей. По делу было начато расследование, и десант силовиков высадился в том числе в Татарии — в офисе ПСО «Казань». Пресс-служба генподрядчика была немногословна.

«Проводится проверка в рамках расследования уголовных дел о хищениях на космодроме, возбуждённых Следственным комитетом», — заявили о ней газете «Коммерсантъ».

Ситуация на космодроме настолько громко гремит по стране, что даже актёры театра и кино не остаются в стороне. Станислав Садальский в своём «Инстаграме», обратившись к депутатам, с сарказмом заметил, что «прям заколдованное место какое-то, этот космодром «Восточный», — деньги всё тырят и тырят, а его всё строят и строят».

О «заморозке» отношений с Роскосмосом и претензиях налоговой

Отношения ПСО «Казань» с Роскосмосом уже вставали ребром. В декабре 2018 года пошли разговоры о возможной смене подрядчика, а в январе 2019-го замглавы российского правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов на брифинге прямо заявил, что с учётом тяжёлого финансового положения ПСО «Казань» и по взаимному согласию сторон «контракт расторгается», добавив, что «практически полгода потеряно».

Government.ru Юрий Борисов

Космодром «Восточный»: Роскосмос расторг контракт с фирмой депутата Татарии

Этому заявлению предшествовал банкротный иск налоговой службы на несколько миллиардов рублей, поданный к ПСО. Остановимся подробнее на этом иске, хотя ИА REGNUM ранее уже освещало этот судебный процесс.

Налоговый орган подал иск в конце ноября 2018 года, то есть всего через пару месяцев после заключения многомиллиардного контракта, из-за недочётов его оставили без движения, но уже к началу декабря приняли к производству. Сумма первоначальных претензий составила 1 959 074 362,28 рубля, позднее сумму откорректировали и долг ПСО «Казань» по обязательным платежам составил 1 891 278 600,89 рубля 89 копеек. В числе которых — недоимка по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль, страховые взносы на ОМС в бюджет ФОМС за периоды с 1 января 2017 года, страховые взносы на обязательно соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за периоды с 1 января 2017 года, налог на имущество организаций, не входящих в единую систему газоснабжения, — 1 368 616 760,81 рубля, пени — 445 835 109,08 рубля и штраф — 76 826 731 рубль. Подача подобного иска означает, что задолженность не была выплачена добровольно в срок и была просроченной.

24 декабря 2018 года, то есть спустя месяц после подачи иска, стороны пришли к компромиссу — должник, оно же производственно-строительное объединение «Казань», пообещал выплатить за 12 месяцев всю сумму, делая ежемесячные взносы. Срок последней выплаты подойдёт в конце декабря 2019 года. Залогом выполнения обязательств стали недвижимость компании, связанной с зятем владельца ПСО — Тимура Зайнутдинова (имущество принадлежит ООО «Тигран», которое связано с ним через ООО «УК Стройинвест» и ООО «Техводпром»). В залог было представлено также имущество аффилированных с семьей Зиганшина ООО «ЦентрТранс», ООО «Свияга», ООО «Дорстрой», АО «Камско-Волжское общество резинотехники «Кварт». Поручителем выступила и дочь бывшего депутата Динария Хачанян.

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Налоговая была не единственным кредитором, желающим банкротства должника. «Татфондбанк», где до отзыва лицензии весной 2017 года доля республики была порядка 40%, с подобным иском обратился в конце февраля 2019 года, выставив претензии на сумму 50 млн рублей. Через месяц иск был возвращён заявителю без рассмотрения из-за недочётов.

ПСО смогло убедить Роскосмос не расторгать контракт, несмотря на заявления Юрия Борисова. В мае 2019 года Дмитрий Рогозин подтвердил, что казанский подрядчик продолжит работы. Но прошло несколько месяцев и снова заговорили о замене игрока на этом поле.

В начале сентября в газете «Ведомости» со ссылкой на информированные источники сообщалось, что «по результатам совещания у президента может быть решен вопрос о смене существующего подрядчика стройки — производственно-строительного объединения (ПСО) «Казань» — на создаваемую сейчас в структурах Минобороны публично-правовую компанию (ППК) «Военно-строительный комплекс». И снова Рогозин заверил общественность, что с ПСО никто не планирует расторгать контракт. Также стало известно, что перед подрядчиком из Татарии поставлена задача «обеспечить опережение графика строительства второй очереди космодрома «Восточный» на два месяца».

О владельцах и «дочках» ПСО «Казань»

Что представляет собой ООО «ПСО «Казань»? По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено 15 марта 2002 года, единственный владелец — его директор Равиль Зиганшин. Уставный капитал компании республиканского депутата прошлого созыва — 72,3 млн рублей. Среднесписочная численность на начало 2019 года — порядка 160 человек. Компания с ноября 2018 года имеет филиал в городе Циолковский (Амурская область), а лицензия на космическую деятельностью ею получена 30 ноября 2017 года — за год до подписания контракта.

В 2005 году ООО вошло в состав владельцев двух юрлиц в Татарии. Первым — ООО «Фирма МТ-Сервис», созданным в мае 2002 года, — общество владело совместно с Магдитом Гатауллиным и Ильгизом Латыповым. Последний через несколько лет после этого стал главой управления капитального строительства исполкома Казани. Сама фирма была обанкрочена и ликвидирована. Также с 2005 по 2012 год ООО «ПСО «Казань» владело ООО «Фирма «Мета», которое также было обанкрочено и ликвидировано.

Активы владельца ПСО Равиля Зиганшина гораздо обширнее. Он числится собственником долей в пяти коммерческих компаниях и учредителем прихода мечети «Ирек» Духовного управления мусульман Татарии. В числе учредителей также Нияз, Азат, Расуль, Рамиль Миннихановы (данные совпадают с данными племянников главы Татарии Рустама Минниханова), муфтий ДУМ РТ Камиль Саммигулин и другие не менее известные лица.

Среди коммерческих активов Зиганшина также строительное ООО «Ватан» (создано в ноябре 2002 года, в 2011 году в рамках дела о банкротстве попало под наблюдение, но через год претензии были сняты), ООО «Свияга» (создано в 2006 году, ведёт деятельность в области спорта и гостиничной сфере, в 2011 году его пыталась обанкротить налоговая, выставив 9,48 млн рублей долгов по налогам, но во введении наблюдения было отказано), ООО «Дорстрой» (создано в 2011 году, работает в сфере аренды и лизинга машин, оборудования).

Также Зиганшин в 2010 году совместно с Ареном Григоряном выступал соучредителем АО «Региональная инициатива» (деятельность в области связи на базе проводных технологий), а в 2011 году был соучредителем федерации горнолыжного спорта и сноуборда в Татарии.

У «Региональной инициативы» есть три «дочерних» юрлица в Москве и Владимире — ООО «Иновентика Технолоджес» (разработка компьютерного программного обеспечения), ООО «РТС» (деятельность в области радиовещания), ООО «Гарант-парк-интернет» (деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность). Две последние в совладении с московским ЗАО «Коммуникации для инноваций».

В свою очередь, у компании «Ватан» две действующие «дочки» — ООО «Волжская буксирная компания» (создано в 2003 году, имеется не рассмотренный до конца иск о банкротстве от налоговой) и ООО «Строительная компания «Татдорстрой (создано в 2014 году, на сегодня — банкрот, имеются многочисленные претензии от работников о невыплате зарплаты), у «Свияги» — две «дочки», в том числе АО «Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Казань» (совместно с минземимуществом РТ) и ООО «Экологическая компания» (Москва, производство чугуна, стали и ферросплавов). Последнее существует с 2013 года, второй соучредитель — Револь Исмагилов, имеющий гостиничный бизнес на Сахалине.

В свою очередь, ООО «Строительная компания «Татдорстрой» владеет ООО «Казанское монтажное управление» (КМУ), работающим на строительном рынке с 2015 года. КМУ имеет доли ещё в двух компаниях — ООО «Силиканеруд» (производство изделий из бетона для использования в строительстве) и банкроте ООО «Строительная компания «Босфор».

Несколько компаний Зиганшина управляются ООО «Глобус», которым владеет Ильгиз Гилязетдинов (владелец двух строительных компаний). А одна из «дочек» «Глобуса» — совладелец ООО «Чистопольский судостроительно-судоремонтный завод», вторая часть которого принадлежит компании, связанной с зятем Зиганшина. «Глобус» также управляет несколькими компаниями Светланы Зиганшиной.

С семьей Зиганшина связывают и одну из старейших в Татарии судоходных компаний — «Татфлот» (имеет филиалы — Казанский пассажирский порт и Чистопольский речной порт). На 2017 год основным владельцем судоходов было ОАО «Татфлот» (доля — 99,9%), а в ОАО ещё в 2014 году в членах совета директоров фигурировал зять Зиганшина. Судоходная компания в 2019 году попадала в региональную медиаповестку, в том числе в связи с задержками зарплаты.

О делах судебных

Помимо долгов перед налоговой, которые ПСО выплачивает по мировому соглашению, компания проиграла несколько крупных исков.

В сентябре 2019 года арбитражный суд обязал выплатить ООО «Казань Экспо» свыше 1,18 млрд рублей долга по договору займа и штрафной неустойки.

В октябре 2019 года суд по иску АНО «Арена-2018» обязал подрядчика по договору «на выполнение комплекса работ по поставке, монтажу и демонтажу строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в г. Екатеринбурге» выполнить ряд работ и выплатить неустойку — свыше 20,475 млн рублей. От этого же истца на рассмотрении находятся претензии на сумму 1 146 932 965 рублей «неосновательного обогащения». Слушания назначены на 27 ноября. С мая приостановлены слушания по иску банкрота «ИнтехБанка» к ПСО и ООО «Техводпром» (связана с зятем Зиганшина). В этом споре речь идёт о 162 359 927 рублях (солидарно) и кредите, который обеспечен залогом некоего имущества.

Kremlin.ru Строительные работы на космодроме «Восточный»

12 декабря также начнётся рассмотрение иска к ПСО от ООО «Стандарт-Ойл» «о взыскании суммы долга в размере 19 442 957,27 рубля, платы за пользование коммерческим кредитом в размере 347 255,89 рубля, неустойки за период с 04.07.2018 по 11.12.2018 в размере 15 534 492,18 рубля, неустойки по день фактической оплаты долга, из расчету 0,5% от стоимости неоплаченного товара, неустойки в размере 2 847 152,01 рубля за период с 30.10.2018 по 05.08.2019, а также по день фактического исполнения обязательств исходя из 1/150 от ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки».

Итого только по этим искам, если ПСО не сможет обжаловать вердикты или отбить претензии, генподрядчик космодрома должен будет выплатить свыше 2,7 млрд рублей. А это далеко не все претензии кредиторов к ПСО и прочим компаниям Зиганшина.

О претензиях по другим стройкам

Компания участвовала в строительстве объектов Универсиады — 2013, стадионов к чемпионату миру по футболу — 2018. Стройки не обошлись без претензий. К примеру, Минспорта России взыскал неустойку за срыв сроков строительства стадиона «Самара-Арена». И хотя она была снижена с 572 млн до 1,03 млн рублей, но факт нарушения обязательств никто так и не оспорил.

В сентябре 2019 года суд удовлетворил иск инспекции государственного строительного надзора РТ и привлёк ПСО к административной ответственности за нарушения, выявленные при строительстве автодороги в Татарии.

Дефекты были обнаружены и на одном из объектов Универсиады 2013 года — Центре гребных видов спорта. Судебная строительно-техническая экспертиза подтвердила наличие дефектов и вину подрядчика — ООО «ПСО «Казань», обязав последнего устранить их.

ПСО «Казань» было фигурантом различных проверок надзорных ведомств свыше 130 раз.

К примеру, в октябре 2019 года инспекция государственного строительного надзора РТ обнаружила, что «не устранены нарушения предписания №19−12/0054−01 от 21.06.2019» (речь шла о нескольких пунктах при строительстве дороги особой экономической зоны «Иннополис».

В октябре текущего года Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору выявило нарушения проектной документации при реконструкции автодороги «М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа на участке км 761+500 км 771+246, Республика Татарстан» — «в нарушение проектной документации, прошедшей государственную экспертизу от 26.05.2014 года №348−14/КГЭ-0008/02 для проезда строительной техники и доставки материалов не выполнен комплекс работ, определённый проектной документацией», а именно была «нарушена последовательность организации строительно-монтажных работ», не выполнена «стройплощадка из щебеночного покрытия h=15 см состоящая из санитарно-бытового помещения, передвижной электростанции ПЭС-100, склада для пиломатериалов, склада для арматуры, склада для ж/б конструкции, места для стоянки механизмов, накопительной емкости», не выполнен «технологический проезд к территории стройплощадки и технологической площадке», не выполнено «строительство временного моста из инвентарных конструкции МИК-П, длиной 23,85м, предназначенного для доставки материалов, передвижения техники и людей», «отсутствует ограждение технологической площадки», «доставка материалов, передвижение техники осуществляется по существующему мосту, переход с одного берега на другой осуществляется не безопасным для людей способом», «в процессе строительства объекта капитального строительства строительно-монтажной организацией ООО «ПСО «Казань» не ведется производственный контроль качества реконструкции объекта капитального строительства, что подтверждается отсутствием геодезического контроля геометрических параметров сооружений».

Это далеко не все нарушения, что были выявлены на объектах, где ведёт работы ПСО «Казань».

О визите силовиков в офис ПСО «Казань» в середине ноября 2019 года известно мало. В казанских СМИ отмечается, что речь шла о субподрядчике. Газета «Коммерсантъ» пишет, что «в объединённом уголовном деле подозреваемых или обвиняемых нет», но «не исключено, что они появятся в ближайшее время».