Выбор Рогозина: об обысках, долгах и активах подрядчика космодрома
О ходе строительства важной для России стройки — второй очереди космодрома «Восточный» в Приамурье, где «воруют сотнями миллионов», Владимиру Путину 23 ноября 2019 года рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Встреча прошла через неделю после визита силовиков в офис генподрядчика — ООО «ПСО «Казань», контракт с которым на 38,7 млрд рублей был подписан спустя несколько месяцев после назначения Рогозина на пост. ИА REGNUM проанализировало, что сегодня происходит в ПСО «Казань».
О стройке, контракте и воровстве сотен миллионов
Вторая очередь космодрома, строящегося уже не первый год, включает 13 объектов, основной из которых — стартовый комплекс. По словам Дмитрия Рогозина, котлован для стартового стола уже выбран на 71%, к середине декабря должны развернуть «крупные, мощные тенты», которые «обеспечат теплом бетонные работы», что будут проводить зимой. На стройке трудятся около 5 тыс. человек. Пик строительства ожидается летом 2020 года. Общая площадь участка под комплекс — 89 га. Он рассчитан на десять ежегодных пусков ракет «Ангара» тяжёлого и лёгкого классов.
Напомним, на совещании в ноябре президент РФ резко раскритиковал ситуацию на «Восточном», отметив, что там воруют и воруют сотнями миллионов, назвав такие показатели — возбуждено 128 уголовных дел по хищениям, украдено более 11 млрд рублей, 32 человека уже осуждены и пять дел еще расследуются. Позднее уточнялось, что речь шла не о претензиях к Роскосмосу, а о ситуации с предшественником, но и посыл к ведомству Рогозина нельзя было не заметить — «порядка так там до сих пор и не удалось навести как следует».
Активы Рогозина: о связях с миллиардерами, министрами и сыне
Дмитрий Рогозин занимает пост главы госкорпорации с 24 мая 2018 года и уже в бытность его директором, а именно в сентябре 2018 года, был подписан контракт на возведение второй пусковой установки. Его от имени корпорации подписало подведомственное федеральное казённое учреждение «Дирекция космодрома «Восточный», а генеральным подрядчиком стало известное в Поволжье, в том числе и претензиями по срокам ввода, ООО «ПСО «Казань», полностью принадлежащее депутату Госсовета Татарии прошлого созыва Равилю Зиганшину. Последний в рейтинге журнала Forbes «Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих-2017» попал в топ-50, заняв 41-е место с годовым доходом 295 млн рублей.
ПСО «Казань» должно до конца 2022 года выполнить работы, предусмотренные контрактом стоимостью 38,7 млрд рублей. В их числе — разработка рабочей документации, строительно-монтажные работы и комплектация объекта инженерным оборудованием.
17 ноября 2019 года Следственный комитет России сообщил, что по космодрому уже 42 уголовных дела о растрате, мошенничестве и злоупотреблениях полномочиями. 58 человек осуждено, а расследуется ещё 12 уголовных дел.
21 ноября СУ СК России по Амурской области уведомил о двух новых делах, связанных с мошенничеством в особо крупном размере. Следователи считают, что с ноября 2018 года по май 2019 года директор одного из предприятий (исполнитель по госконтракту) в УФНС по Татарии предоставил «сведения о необходимости оплаты по договорам аренды спецтехники, которые в действительности не исполнялись, а также подложные финансово-хозяйственные документы». В итоге казначейство перечислило свыше 240 млн рублей. По делу было начато расследование, и десант силовиков высадился в том числе в Татарии — в офисе ПСО «Казань». Пресс-служба генподрядчика была немногословна.
«Проводится проверка в рамках расследования уголовных дел о хищениях на космодроме, возбуждённых Следственным комитетом», — заявили о ней газете «Коммерсантъ».
Ситуация на космодроме настолько громко гремит по стране, что даже актёры театра и кино не остаются в стороне. Станислав Садальский в своём «Инстаграме», обратившись к депутатам, с сарказмом заметил, что «прям заколдованное место какое-то, этот космодром «Восточный», — деньги всё тырят и тырят, а его всё строят и строят».
О «заморозке» отношений с Роскосмосом и претензиях налоговой
Отношения ПСО «Казань» с Роскосмосом уже вставали ребром. В декабре 2018 года пошли разговоры о возможной смене подрядчика, а в январе 2019-го замглавы российского правительства по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов на брифинге прямо заявил, что с учётом тяжёлого финансового положения ПСО «Казань» и по взаимному согласию сторон «контракт расторгается», добавив, что «практически полгода потеряно».
Космодром «Восточный»: Роскосмос расторг контракт с фирмой депутата Татарии
Этому заявлению предшествовал банкротный иск налоговой службы на несколько миллиардов рублей, поданный к ПСО. Остановимся подробнее на этом иске, хотя ИА REGNUM ранее уже освещало этот судебный процесс.
Налоговый орган подал иск в конце ноября 2018 года, то есть всего через пару месяцев после заключения многомиллиардного контракта, из-за недочётов его оставили без движения, но уже к началу декабря приняли к производству. Сумма первоначальных претензий составила 1 959 074 362,28 рубля, позднее сумму откорректировали и долг ПСО «Казань» по обязательным платежам составил 1 891 278 600,89 рубля 89 копеек. В числе которых — недоимка по налогу на добавленную стоимость, налогу на прибыль, страховые взносы на ОМС в бюджет ФОМС за периоды с 1 января 2017 года, страховые взносы на обязательно соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за периоды с 1 января 2017 года, налог на имущество организаций, не входящих в единую систему газоснабжения, — 1 368 616 760,81 рубля, пени — 445 835 109,08 рубля и штраф — 76 826 731 рубль. Подача подобного иска означает, что задолженность не была выплачена добровольно в срок и была просроченной.
24 декабря 2018 года, то есть спустя месяц после подачи иска, стороны пришли к компромиссу — должник, оно же производственно-строительное объединение «Казань», пообещал выплатить за 12 месяцев всю сумму, делая ежемесячные взносы. Срок последней выплаты подойдёт в конце декабря 2019 года. Залогом выполнения обязательств стали недвижимость компании, связанной с зятем владельца ПСО — Тимура Зайнутдинова (имущество принадлежит ООО «Тигран», которое связано с ним через ООО «УК Стройинвест» и ООО «Техводпром»). В залог было представлено также имущество аффилированных с семьей Зиганшина ООО «ЦентрТранс», ООО «Свияга», ООО «Дорстрой», АО «Камско-Волжское общество резинотехники «Кварт». Поручителем выступила и дочь бывшего депутата Динария Хачанян.
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Налоговая была не единственным кредитором, желающим банкротства должника. «Татфондбанк», где до отзыва лицензии весной 2017 года доля республики была порядка 40%, с подобным иском обратился в конце февраля 2019 года, выставив претензии на сумму 50 млн рублей. Через месяц иск был возвращён заявителю без рассмотрения из-за недочётов.
ПСО смогло убедить Роскосмос не расторгать контракт, несмотря на заявления Юрия Борисова. В мае 2019 года Дмитрий Рогозин подтвердил, что казанский подрядчик продолжит работы. Но прошло несколько месяцев и снова заговорили о замене игрока на этом поле.
В начале сентября в газете «Ведомости» со ссылкой на информированные источники сообщалось, что «по результатам совещания у президента может быть решен вопрос о смене существующего подрядчика стройки — производственно-строительного объединения (ПСО) «Казань» — на создаваемую сейчас в структурах Минобороны публично-правовую компанию (ППК) «Военно-строительный комплекс». И снова Рогозин заверил общественность, что с ПСО никто не планирует расторгать контракт. Также стало известно, что перед подрядчиком из Татарии поставлена задача «обеспечить опережение графика строительства второй очереди космодрома «Восточный» на два месяца».
Для справки: помимо 38 млрд рублей на строительство, ещё 27,5 млрд рублей будет затрачено на технологическое оборудование космодрома.
О владельцах и «дочках» ПСО «Казань»
Что представляет собой ООО «ПСО «Казань»? По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено 15 марта 2002 года, единственный владелец — его директор Равиль Зиганшин. Уставный капитал компании республиканского депутата прошлого созыва — 72,3 млн рублей. Среднесписочная численность на начало 2019 года — порядка 160 человек. Компания с ноября 2018 года имеет филиал в городе Циолковский (Амурская область), а лицензия на космическую деятельностью ею получена 30 ноября 2017 года — за год до подписания контракта.
В 2005 году ООО вошло в состав владельцев двух юрлиц в Татарии. Первым — ООО «Фирма МТ-Сервис», созданным в мае 2002 года, — общество владело совместно с Магдитом Гатауллиным и Ильгизом Латыповым. Последний через несколько лет после этого стал главой управления капитального строительства исполкома Казани. Сама фирма была обанкрочена и ликвидирована. Также с 2005 по 2012 год ООО «ПСО «Казань» владело ООО «Фирма «Мета», которое также было обанкрочено и ликвидировано.
Активы владельца ПСО Равиля Зиганшина гораздо обширнее. Он числится собственником долей в пяти коммерческих компаниях и учредителем прихода мечети «Ирек» Духовного управления мусульман Татарии. В числе учредителей также Нияз, Азат, Расуль, Рамиль Миннихановы (данные совпадают с данными племянников главы Татарии Рустама Минниханова), муфтий ДУМ РТ Камиль Саммигулин и другие не менее известные лица.
Среди коммерческих активов Зиганшина также строительное ООО «Ватан» (создано в ноябре 2002 года, в 2011 году в рамках дела о банкротстве попало под наблюдение, но через год претензии были сняты), ООО «Свияга» (создано в 2006 году, ведёт деятельность в области спорта и гостиничной сфере, в 2011 году его пыталась обанкротить налоговая, выставив 9,48 млн рублей долгов по налогам, но во введении наблюдения было отказано), ООО «Дорстрой» (создано в 2011 году, работает в сфере аренды и лизинга машин, оборудования).
Также Зиганшин в 2010 году совместно с Ареном Григоряном выступал соучредителем АО «Региональная инициатива» (деятельность в области связи на базе проводных технологий), а в 2011 году был соучредителем федерации горнолыжного спорта и сноуборда в Татарии.
У «Региональной инициативы» есть три «дочерних» юрлица в Москве и Владимире — ООО «Иновентика Технолоджес» (разработка компьютерного программного обеспечения), ООО «РТС» (деятельность в области радиовещания), ООО «Гарант-парк-интернет» (деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность). Две последние в совладении с московским ЗАО «Коммуникации для инноваций».
В свою очередь, у компании «Ватан» две действующие «дочки» — ООО «Волжская буксирная компания» (создано в 2003 году, имеется не рассмотренный до конца иск о банкротстве от налоговой) и ООО «Строительная компания «Татдорстрой (создано в 2014 году, на сегодня — банкрот, имеются многочисленные претензии от работников о невыплате зарплаты), у «Свияги» — две «дочки», в том числе АО «Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Казань» (совместно с минземимуществом РТ) и ООО «Экологическая компания» (Москва, производство чугуна, стали и ферросплавов). Последнее существует с 2013 года, второй соучредитель — Револь Исмагилов, имеющий гостиничный бизнес на Сахалине.
В свою очередь, ООО «Строительная компания «Татдорстрой» владеет ООО «Казанское монтажное управление» (КМУ), работающим на строительном рынке с 2015 года. КМУ имеет доли ещё в двух компаниях — ООО «Силиканеруд» (производство изделий из бетона для использования в строительстве) и банкроте ООО «Строительная компания «Босфор».
Несколько компаний Зиганшина управляются ООО «Глобус», которым владеет Ильгиз Гилязетдинов (владелец двух строительных компаний). А одна из «дочек» «Глобуса» — совладелец ООО «Чистопольский судостроительно-судоремонтный завод», вторая часть которого принадлежит компании, связанной с зятем Зиганшина. «Глобус» также управляет несколькими компаниями Светланы Зиганшиной.
С семьей Зиганшина связывают и одну из старейших в Татарии судоходных компаний — «Татфлот» (имеет филиалы — Казанский пассажирский порт и Чистопольский речной порт). На 2017 год основным владельцем судоходов было ОАО «Татфлот» (доля — 99,9%), а в ОАО ещё в 2014 году в членах совета директоров фигурировал зять Зиганшина. Судоходная компания в 2019 году попадала в региональную медиаповестку, в том числе в связи с задержками зарплаты.
Для справки: по итогам 2018 года, будучи ещё депутатом, Зиганшин задекларировал доход 40,3 млн рублей при доходе супруги Светланы — 63,9 млн рублей. Совокупный доход относительно 2017 года семьи вырос почти на 40%, но все рекорды побил 2016 год, когда было задекларировано 296 млн рублей.
О делах судебных
Помимо долгов перед налоговой, которые ПСО выплачивает по мировому соглашению, компания проиграла несколько крупных исков.
В сентябре 2019 года арбитражный суд обязал выплатить ООО «Казань Экспо» свыше 1,18 млрд рублей долга по договору займа и штрафной неустойки.
В октябре 2019 года суд по иску АНО «Арена-2018» обязал подрядчика по договору «на выполнение комплекса работ по поставке, монтажу и демонтажу строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в г. Екатеринбурге» выполнить ряд работ и выплатить неустойку — свыше 20,475 млн рублей. От этого же истца на рассмотрении находятся претензии на сумму 1 146 932 965 рублей «неосновательного обогащения». Слушания назначены на 27 ноября. С мая приостановлены слушания по иску банкрота «ИнтехБанка» к ПСО и ООО «Техводпром» (связана с зятем Зиганшина). В этом споре речь идёт о 162 359 927 рублях (солидарно) и кредите, который обеспечен залогом некоего имущества.
12 декабря также начнётся рассмотрение иска к ПСО от ООО «Стандарт-Ойл» «о взыскании суммы долга в размере 19 442 957,27 рубля, платы за пользование коммерческим кредитом в размере 347 255,89 рубля, неустойки за период
Итого только по этим искам, если ПСО не сможет обжаловать вердикты или отбить претензии, генподрядчик космодрома должен будет выплатить свыше 2,7 млрд рублей. А это далеко не все претензии кредиторов к ПСО и прочим компаниям Зиганшина.
О претензиях по другим стройкам
Компания участвовала в строительстве объектов Универсиады — 2013, стадионов к чемпионату миру по футболу — 2018. Стройки не обошлись без претензий. К примеру, Минспорта России взыскал неустойку за срыв сроков строительства стадиона «Самара-Арена». И хотя она была снижена с 572 млн до 1,03 млн рублей, но факт нарушения обязательств никто так и не оспорил.
В сентябре 2019 года суд удовлетворил иск инспекции государственного строительного надзора РТ и привлёк ПСО к административной ответственности за нарушения, выявленные при строительстве автодороги в Татарии.
Дефекты были обнаружены и на одном из объектов Универсиады 2013 года — Центре гребных видов спорта. Судебная строительно-техническая экспертиза подтвердила наличие дефектов и вину подрядчика — ООО «ПСО «Казань», обязав последнего устранить их.
ПСО «Казань» было фигурантом различных проверок надзорных ведомств свыше 130 раз.
К примеру, в октябре 2019 года инспекция государственного строительного надзора РТ обнаружила, что «не устранены нарушения предписания №19−12/0054−01 от 21.06.2019» (речь шла о нескольких пунктах при строительстве дороги особой экономической зоны «Иннополис».
В октябре текущего года Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору выявило нарушения проектной документации при реконструкции автодороги «М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа на участке км 761+500 км 771+246, Республика Татарстан» — «в нарушение проектной документации, прошедшей государственную экспертизу
Это далеко не все нарушения, что были выявлены на объектах, где ведёт работы ПСО «Казань».
О визите силовиков в офис ПСО «Казань» в середине ноября 2019 года известно мало. В казанских СМИ отмечается, что речь шла о субподрядчике. Газета «Коммерсантъ» пишет, что «в объединённом уголовном деле подозреваемых или обвиняемых нет», но «не исключено, что они появятся в ближайшее время».