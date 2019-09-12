Казань, , 03:55 — REGNUM Арбитраж Татарии обязал подрядчика космодрома в Приамурье — ООО «ПСО «Казань» выплатить ООО «Казань Экспо» свыше 1,18 млрд рублей. Большая часть суммы — это долг по договору займа, а 181 млн рублей — штрафная неустойка. Решение суда пока не изготовлено, известно лишь, что иск удовлетворён полностью. Вердикт ещё может быть оспорен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, компания депутата Госсовета РТ пятого созыва Равиля Зиганшина год назад получила контракт на реализацию второго этапа строительства космодрома «Восточный» в Амурской области.

После подачи банкротного иска налоговой службой к крупнейшему подрядчику Поволжья, отметившемуся на многих крупных стройках, — ООО «ПСО «Казань» федеральные власти заявили о расторжении контракта Роскосмоса на 38,7 млрд рублей. Иск о банкротстве был подан в ноябре 2018 года, а в январе 2019 года было объявлено о расторжении. После того, как по спору с ФНС было заключено мировое соглашение, стало известно, что компания из Татарии продолжит работать на объекте в Приамурье.

Выплаты по долгу перед налоговой, который составляет почти 2 млрд рублей, ещё не закончены, а у компании появилось новое обязательство на сумму почти 1,2 млрд рублей.

Иск от ООО «Казань Экспо» был подан в конце июня 2019 года, общая сумма претензий — 1 181 008 630,14 рубля, где 1 млрд рублей — это долг по договору займа от 9 августа 2018 года, 8,63 тыс. рублей — проценты за пользование чужими деньгами, а 181 млн рублей — штрафная неустойка.

Решение суда пока не изготовлено, не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 2019 года компания также была оштрафована на 52 тыс. рублей за нарушения, обнаруженные и не устранённые в срок при реализации дорожного проекта в Татарии.

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