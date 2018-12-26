За что банкротили подрядчика космодрома «Восточный»: детали соглашения

Казань, , 04:38 — REGNUM Арбитражный суд Татарии обнародовал детали мирового соглашения, заключённого между налоговым органом и ООО «ПСО «Казань» — подрядчиком второго комсплекса космодрома в Приамурье, принадлежащим депутату Госсовета Татарии Равилю Зиганшину. Банкротства компании УФНС добивалось с конца ноября 2018 года. В итоге ООО дали 12 месяцев на погашение почти 2 млрд рублей долга. В качестве гаранта исполнения обязательств выступило имущество фирм, принадлежащих зятю и дочери Зиганшина, а также фирмам, где сам депутат является единственным владельцем. Залоговое имущество, которым поручились по долгу, оценивается на сумму свыше 2 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, в конце ноября 2018 года УФНС по республике обратилось в суд с требованием обанкротить крупнейшего подрядчика Поволжья, работавшего на стройках Универсиады-2013 в Казани, стадионах к чемпионату мира по футболу-2018 в Самаре и Саранске. В октябре 2018 года ООО «ПСО «Казань» также подписало госконтракт на строительство второго стартового комплекса космодрома «Восточный» в Амурской области стоимостью 38,7 млрд рублей. Работы должны быть выполнены до конца 2022 года.

Иск о банкротстве изначально из-за недочетов был оставлен без движения, но позднее их устранили и заявление приняли к производству. В комментариях СМИ представитель ООО отмечал, что есть договорённость с истцом о заключении мирового соглашения, не доводя ситуацию до ввода наблюдения.

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От истца мировое соглашение подписал заместитель руководителя УФНС России по РТ Андрей Никиташин. Стороны подтвердили, что задолженность должника по обязательным платежам перед взыскателем составляет 1 891 278 600,89 рубля 89 копеек, из которых недоимка по разным налогам — 1 368 616 760,81 рубля, пени — 445 835 109,08 рубля и штраф — 76 826 731 рубль.

В рамках мирового соглашения, должник начиная со следующего дня с даты утверждения судом документа «равными частями, ежемесячно в течение 12 календарных месяцев» переводит оговоренные суммы. При этом на сумму основного долга начисляются проценты в размере ключевой ставки ЦБ РФ на дату утверждения соглашения, которые уплачиваются ежемесячно не позднее 25-го числа.

Гарантом выполнения обязательств по мировому соглашению выступили дочь и зять Зиганшина, а также фирмы самого владельца ООО «ПСО «Казань». Недвижимое имущество в залог предоставило ООО «Тигран», чей учредитель — ООО «УК Стройинвест», а учредителем последнего числится ООО «Техводпром», принадлежащий Тимуру Зайнутдинову (зятю Равиля Зиганшина). Помимо этого, имущество в залог предоставило ООО «ЦентрТранс», аффилированное по той же цепочке с Зайнутдиновым, и ООО «Свияга», ООО «ДорСтрой», где единственным владельцем является сам Зиганшин.

Динария Хачанян (дочь депутата) также выступила в этом деле поручителем, предоставив недвижимое имущество. В залог ушло и имущество АО «Камско-Волжское общество резинотехники «Кварт», где бывшим учредителем числится зять должника.

«Общая залоговая стоимость имущества, предоставляемого в обеспечение настоящего мирового соглашения по соглашению сторон, составляет 2 044 033 032,67 рубля», — отмечается в соглашении.

В документе уточняется, что дочь, зять и сам депутат «предоставляет взыскателю обеспечение на сумму, указанную в пункте 1 настоящего мирового соглашения, в форме поручительства, если должник не уплатит текущие платежи, сумму задолженности и процентов в соответствии с графиком погашения задолженности, являющимся неотъемлемой частью настоящего мирового соглашения».

Определение подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в месячный срок.