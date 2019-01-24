Космодром «Восточный»: Роскосмос расторг контракт с фирмой депутата Татарии

Москва, , 05:32 — REGNUM Крупнейший подрядчик Поволжья, ООО «ПСО «Казань», принадлежащее депутату Госсовета Татарии Равилю Зиганшину, не будет заниматься строительством второго стартового комплекса космодрома «Восточный» в Приамурье. Роскосмос расторг с ним государственный контракт стоимостью 38,7 млрд рублей. Об этом по итогам совещания о финансово-экономическом состоянии «Роскосмоса» и его подведомственных организаций заявил заместитель председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов, передаёт ИА REGNUM.

Контракт с компанией из Татарии, отметившейся на многих крупных стройках в Поволжье, в том числе стадионах к чемпионату мира по футболу — 2018 в Саранске и Самаре, а также объектах Универсиады-2013, заключили в сентябре 2018 года. Для этого компания оформила специальную лицензию.

«Контракт с ПСО «Казань» был заключён буквально в сентябре прошлого года. И с учётом того, что тяжёлое финансовое положение сегодня, по взаимному согласию сторон этот контракт расторгается. Вот вам и ответ. Значит, практически полгода потеряно. Первоначальный срок стоял — 2021 год. Не будем питать иллюзий, к 2021 году никто сегодня не способен построить. Безусловно, эта чехарда с выбором основного подрядчика и пробуксовка на старте работ привели объективно к тому, что сегодня срок скорректирован и стоит за 2021 годом, но не позднее 2023-го», — заявил Борисов, добавив, что, если сроки не соблюсти, то «происходит рассинхронизация с опытно-конструкторскими работами», то есть «ракета будет создана, пускать неоткуда будет», а «это же тоже полная бесхозяйственность».

Он резюмировал, что за 2023 год «уходить нельзя».

Не последнее значение в вопросе расторжения контракта на строительство второго стартового комплекса для пуска ракет-носителей тяжёлого класса семейства «Ангара-А5» сыграл иск о банкротстве, поданный к ООО налоговой службой в конце ноября 2018 года. Сумма претензий УФНС по РТ составила почти 2 млрд рублей, но доводить до введения наблюдения не стали, было заключено мировое соглашение, по которому должник в течение 12 месяцев должен погасить имеющуюся задолженность в виде недоплат по различным налогам и взносам. В качестве поручителей в соглашении выступили другие фирмы депутата Зиганшина, фирмы его зятя и дочери, а также личные поручительства всех троих. В случае нарушения условий мирового соглашения налоговая служба может снова обратиться с иском о банкротстве. На сегодня на первом этапе банкротства находится аффилированное с Равилем Зиганшиным ООО «Строительная компания «Татдорстрой», в отношении которого ввели наблюдение. Учредителем ООО является ООО «Ватан», чей единственный владелец — депутат Зиганшин. ПСО настаивает на включении в реестр кредиторов «Татдорстроя» своих претензий на 8 465 736 074 рубля 18 копеек. Ходатайство рассмотрят 20 февраля 2019 года.

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В конце декабря 2018 года, уже после заключения мирового соглашения, заговорили о возможном расторжении контракта с Роскосмосом. Тогда же стало известно, что решение о смене подрядчика примут в январе.

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