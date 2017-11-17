Спустя четыре года на спортобъекте Универсиады в Казани обнаружили дефекты

Казань, , 06:20 — REGNUM Арбитражный суд Татарии поставил точку в споре спортивной академии, унаследовавшей объекты Универсиады-2013, проектировщиков и строителей. Судебная строительно-техническая экспертиза подтвердила наличие дефектов и вину подрядчика — ООО «ПСО «Казань», обязав последнего устранить их. Решение суда в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма обратилась в суд 18 апреля с иском к подрядчику по госконтракту — ПСО «Казань» и проектировщику ГУП «Татинвестгражданпроект». Но претензии к проектировщику в процессе разбирательств истец снял, так как было установлено, что к дефектам кровли над зрительскими трибунами Центра по гребным видам спорта он отношения не имеет.

Изучив экспертное заключение, суд пришёл к выводу, что недостатки есть и возникли они по вине именно подрядчика.

«Качество выполненных ООО «ПСО Казань» работ по государственному контракту на выполнение строительно-монтажных и иных работ № 56 от 24.11.2009 на объекте «Центр гребных видов спорта» не соответствует условиям контракта, требованиям СНиП, проектной документации», — отмечается в определении суда с уточнением недочётов и дополнением, что «указанные несоответствия привели к замачиванию нижележащих конструкций и помещений объекта».

Эксперты, проводившие экспертизу, пришли к выводу, что «дефекты мембранной кровли над зрительскими трибунами на объекте «Центр по гребным видам спорта» являются следствием нарушения технологии выполнения работ в процессе строительства».

Для устранения недостатков строительная компания должна будет в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу «демонтировать результат работ, выполненный с отклонением от проектной документации и произвести повторный монтаж демонтированных конструкций (с частичной их заменой на новые) с разработкой в проекте производства работ узлов крепления ПВХ-мембраны к сливам из оцинкованной стали».

Стоимость устранения недостатков некачественно выполненных работ оценена экспертами в более 1,654 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гребной центр возвели на озере Средний Кабан для прохождения ряда мероприятий Универсиады в Казани, состоявшейся в 2013 году. Позднее вместе с ещё семью спортсооружениями и деревней Универсиады его передали для нужд спортивной академии.

В целом проведение Универсиады-2013 года обошлось в 230 млрд рублей.

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