Налоговая замахнулась ещё на один актив депутата Госсовета Татарии

Казань, , 05:11 — REGNUM Управление Федеральной налоговой службы по Татарии обратилось с иском о признании банкротом ООО «Волжская буксирная компания», аффлированной с депутатом Госсовета Татарии Равилем Зиганшиным, другая компания которого выступает подрядчиком крупного проекта Роскосмоса. Исковое заявление пока не принято к производству и дата заседания не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск подан 14 июня 2019 года, сумма исковых требований — 10 851 390,45 рубля. Весной 2018 года налоговый орган уже пытался ввести наблюдение за ООО, как первый этап банкротной процедуры, но в связи с полным погашением долга дело было прекращено. Тогда сумма претензий составляла 5 093 688,59 рубля основного долга, 89 935,31 рубля пени и 2600 рублей штрафа.

В 2015 году Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству сначала через суд потребовало понудить ООО заключить договор на искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов в целях компенсации ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам и среде обитания, а потом отозвало свой иск.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено 22 мая 2003 года с основным видом — деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта. Уставный капитал компании — 10 тыс. рублей, владелец — ООО «Ватан», которое полностью принадлежит депутату Госсовета Татарии Равилю Зиганшину. Примечательно, директор ООО «Волжская буксирная компания» Ильдар Тимергалиев также является руководителем АО «Судоходная компания «Татфлот» — оператора Казанского речного порта.

Читайте также: За что банкротили подрядчика космодрома «Восточный»: детали соглашения

Само ООО «Волжская буксирная компания» в мае 2005 года совместно с министерством земельных и имущественных отношений РТ выступало создателем ОАО «Хелс-клиник», которое было ликвидировано спустя год после своего создания.

Напомним, ранее налоговая служба обратилась с иском о банкротстве основного актива депутата Равиля Зиганшина — ООО «ПСО «Казань», работавшего на стройках Универсиады-2013 в столице Татарии, при возведении стадионов к чемпионату мира по футболу-2018 в Самаре и Саранске, а также осенью 2018 года получившего контракт Роскосмоса на 38,7 млрд рублей на строительство второго стартового комплекса космодрома «Восточный» в Приамурье. Последний был сначала приостановлен по согласованию сторон, а спустя несколько месяцев стало известно, что именно ООО из Татарии достроит дальневосточный объект. К тому моменту компании удалось заключить мировое соглашение с УФНС и кредитор предоставил рассрочку должнику под залог имущества депутата, его дочери и зятя, а также компаний, аффилированных с ними. Долг перед налоговой составляет почти 2 млрд рублей.

Читайте также: Космодром «Восточный»: Роскосмос расторг контракт с фирмой депутата Татарии

А также: Космодром достроит фирма депутата из Татарии: Роскосмос передумал?

Равиль Зиганшин в Госсовете РТ представляет фракцию «Единой России», входит в комитет по законности и правопорядку, избирался также в два предыдущих созыва. По итогам 2018 года его доход составил 40,319 млн рублей. Помимо 100% долей в ООО «Ватан» и ООО «ПСО «Казань» он является владельцем ООО «Свияга» (деятельность в области спорта), выступавшей соучредителем АО «Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Казань» и ООО «Экологическая компания». Также депутат владеет ООО «Дорстрой» (аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств). Зиганшин был соучредителем АО «Региональная инициатива» (деятельность в области связи на базе проводных технологий), которое в свою очередь учредило два юрлица в Москве — ООО «Гарант-Парк-Интернет» и ООО «Иновентика Технолоджес» и одно во Владимире — ООО «РТС». Также депутат входил в число тех, кто учредил местную мусульманскую религиозную организацию — приход мечети «Ирек» Централизованной религиозной организации — Духовное управление мусульман РТ. Помимо него, в создании участвовали Нияз, Азат, Расуль, Рамиль Миннихановы, Камиль Саммигулин (муфтий Духовного управления мусульман РТ) и другие физлица.