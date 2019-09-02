Москва, , 09:28 — REGNUM Нынешняя ситуация с темпами строительства космодрома «Восточный», как первой, так и второй очереди, «не устраивает всех». Такое заявление сделал вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве космическую отрасль.

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"Работы по первой фактически сорваны, построены только самые необходимые объекты, которые и позволили сделать несколько пусков с Восточного ракет-носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б», — отметил в интервью газете «Ведомости» Борисов.

При этом вице-премьер не исключил, что к стройке могут подключить строительные активы Минобороны. Речь идёт о публично-правовой компании (ППК), которая создаётся военным ведомством в рамках реформы военно-строительного комплекса и объединит все строительные активы Минобороны.

«Я не исключаю, что эта ППК может стать подрядчиком работ по Восточному», — отметил Борисов.

При этом, по его словам, не обязательно, что эта ППК полностью заменит производственно-строительное объединению (ПСО) «Казань», которое строит вторую очередь космодрома. Вице-премьер отметил, что и ему тоже найдётся работа.

«На Восточном очень много работы. Уверен, «Казани» там тоже будет, чем заняться», — сказа Борисов.

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По данным издания, проблемы строительства космодрома будут обсуждаться и 2 сентября на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева с главами министерств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в августе, глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил для достройки космодрома «Восточный» учредить организацию, которая будет единственным исполнителем работ. По его мнению, такая организация должна обладать определённым правовым статусом, наделяющим её правом устанавливать мораторий на удовлетворение требований кредиторов в целях недопущения остановки финансово-хозяйственной деятельности организации.

Напомним, строительство космодрома «Восточный» сопровождалось хищениями поистине «космического» масштаба. По данным Генпрокуратуры России, суммарный ущерб превысил 10 млрд рублей, было возбуждено 140 уголовных дел.

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