Миллиона хватит: Минспорту РФ отказались поднять неустойку по арене Самары

Самара, , 03:34 — REGNUM Минспорта России не смог оспорить решение Арбитражного суда Москвы, которым запрошенная неустойка за срыв сроков строительства стадиона «Самара-Арена» с генподрядчика ООО «ПСО «Казань» была снижена более чем в 500 раз. Девятый арбитражный апелляционный суд 27 августа 2018 года оставил решение без изменения, а жалобу без удовлетворения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, компания из Татарии, принадлежащая депутату Госсовета РТ Равилю Зиганшину, выступала генеральным подрядчиком по государственному контракту на строительство стадиона в Самаре для проведения чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Осенью 2017 года стало известно, что по проекту есть отставание на 1,5 месяца, но областные власти решили не менять главного подрядчика и «догонять» график за счёт синхронизации некоторых видов работ. В итоге строительство стадиона на 45 тыс. мест подорожало на 5,3 млрд рублей — с 13,6 до 18,9 млрд рублей. Полномочия государственного заказчика Минспорта РФ по проекту передало ФГУП «Спорт-Ин», а АНО «Арена-2018» осуществляла строительный контроль.

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В первом квартале 2017 года АНО выявила отставание сроков при устройстве наружных пандусов. По мнению Минспорта РФ, задержка работ генподрядчиком «более чем на 90 дней по отдельным видам работ в декабре 2017 года привела к срыву окончательного срока выполнения работ по контракту». За это ведомство потребовало выплаты неустойки, для чего 5 февраля 2018 года обратилось в Арбитражный суд Москвы. Первоначальная сумма претензий составила 609 711 215,94 рубля. Позднее сумма была снижена истцом до 572 213 976 рублей 17 копеек. ФГУП «Спорт-Ин» и АНО «Арена-2018» участвовали в деле третьими лицами.

25 апреля 2018 года суд частично удовлетворил требования истца, но более чем в 500 раз снизил сумму — до 1 034 178 рублей 98 копеек, отметив, что размер неустойки «необходимо рассчитывать от стоимости работ по устройству наружных пандусов, а именно от 49 591 000 рублей».

В контракте общая стоимости работ по устройству лестниц и пандусов составила 217 222 126,8 рубля, а стоимость работ по устройству только наружных пандусов была 49 591 000 рублей. Суд пересчитал запрошенную сумму, исходя из этого замечания, и у него получилось чуть более 1 млн рублей, которые и присудили Минспорту РФ.

Истец с таким вердиктом не согласился и попытался обжаловать решение, но 27 августа 2018 года вторая инстанция приняла решение — «оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения».

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