Казань, , 19:51 — REGNUM

В Татарии в полном объёме погасили задолженность в отношении сотрудников АО «СК «Татфлот» на сумму 120 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в Приволжском следственном управлении СКР.

Задолженность погашена, в том числе за счёт ареста земельного участка, принадлежащего компании, стоимостью около 130 млн рублей.

Кроме того, завершено расследование уголовного дела против главы компании, который обвиняется по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная и частичная невыплата свыше двух месяцев заработной платы или выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации»). Следствие установило, что в 2018 году директор при наличии крупной задолженности по зарплате скрывал прибыль предприятия умышленно.

В ходе расследования были допрошены более 600 потерпевших, проведены обыски, изъяты важные бухгалтерские документы. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, компания «Татфлот» является одной из старейших в Татарии, её филиалы — Казанский пассажирский порт и Чистопольский речной порт. Директор «Татфлота» — Ильдар Тимергалиев, который также выступает директором другого юрлица, связанного с депутатом Госсовета РТ Равилем Зиганшиным. Налоговая служба сделала попытку ввести наблюдение за компанией «Татфлот», обратившись в Арбитражный суд РТ с банкротным иском. В качестве основания были предъявлены претензии на 61,96 млн рублей — перед уполномоченным органом имелась «непогашенная в течении трёх месяцев задолженность по обязательным платежам в размере 61 967 458,02 руб., в том числе основной долг — 59 567 394,31 руб., пени — 1 955 556,66 руб., штраф — 444 507,05 руб».

В середине июня 2019 года суд отказался вводить наблюдение за «Татфлотом» в рамках банкротного иска, так как большая часть долга к дате слушаний была погашена.