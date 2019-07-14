Если посмотреть на мировые события через карикатуры, то яснее выступает их подоплёка — где-то ироничная, где-то — демонстративная, а где-то — наигранная. При этом всё чаще хочется сказать — «не смешно». События уходящей недели — в обзоре карикатур ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Информационная бомба

Александр Горбаруков ИА REGNUM Камикадзе

Главной темой уходящей недели стала провокация грузинского телеканала «Рустави 2» против России. Очевидно, затихание конфликта на руку далеко не всем, и вот канал, бенефициаром которого является не кто иной, как Михаил Саакашвили, подлил масла в огонь. Разгорелось ярко — но к результату, на который рассчитывали провокаторы, не привело. Ждем дальнейшего развития событий и следим за происходящим: инцидент рано считать исчерпанным.

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Александр Горбаруков ИА REGNUM Русофобия — дело выгодное

Пока русофобия выгодна для всех, кто ее себе позволяет, ее и будут использовать. Сделать ее убыточной и с помощью санкций выработать у русофобских режимов правильные поведенческие рефлексы предлагает глава Крыма Сергей Аксёнов. И очень много рационального в его эмоциональных словах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Глаза боятся, руки делают

Еще одно беспокойное сопредельное государство не перестает фонтанировать идеями о том, как же еще можно ухудшить отношения с Россией. На фоне предъявления окончательных обвинений украинским морякам, арестованным в результате провокации в Керченском проливе в ноябре прошлого года, Украина опять планирует проход военных кораблей через Керченский пролив, слушает призывы «культивировать ненависть к русским», советует говорить с Москвой «только с позиции силы» и предлагает, устами советника Владимира Зеленского, переименовать Россию.

На этой же неделе должен был состояться исторический телемост между Украиной и Россией, но вместо него состоялось скромное ток-шоу: украинский телеканал отказался от идеи из-за угроз в свой адрес от националистов.

Михаил Демурин В истории с отменой телемоста Киев — Москва как в капле воды отразилась вся трагическая ситуация в соседней и близкой нам стране. Стоящие у власти на Украине политические силы, будь то президент, правительство или так называемые «оппозиционные» политические партии того же пронацистского толка, презирают свой народ. Они не доверяют ему, боятся его свободной мысли, готовы идти даже на преступления, чтобы удержать его в шорах своей неонацистской идеологии. Новый президент несамостоятелен и безволен. Он связал свою судьбу и, как это теперь уже понятно, жизнь с шовинистами, повязан ими, боится их и будет исполнять их указания без отклонений.

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Александр Горбаруков ИА REGNUM Фантазируйте без ограничений

Впрочем, Киев думает не только о Москве, хоть на это часто и похоже. К решению конфликта в Донбассе Зеленский предложил подключить США, что не встретило энтузиазма ни с российской, ни с американской стороны. Дмитрий Песков сказал, что сперва надо понять, есть ли у встречи в Минске с участием США, Великобритании, Германии и Франции перспектива, а Сергей Лавров вообще не воспринял предложение серьезно: ну не так оно должно было делаться. Между тем сам Зеленский готовится к визиту в США, в том числе на встречу с Дональдом Трампом, причем, по словам посла Украины в США, у двух лидеров уже появилась «химия отношений».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис, на выход

Великобритании же пока предстоит решить свои проблемы. У нее Брексит и Борис Джонсон, рвущийся выйти из ЕС назло Путину. Министр Брексита (такой существует, причем уже третий за три года) Стивен Барклидудит в ту же дуду: промедление никому не нужно, давайте уже покончим с этим. Что же, кончайте.