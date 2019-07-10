Киев, , 14:49 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский должен презентовать общественности свой план решения конфликта на Донбассе до визита в США.

Об этом 10 июля заявил в кулуарах Верховной рады депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Вадим Денисенко.

«До визита (Зеленского — ред.) в США Украина должна предложить свою дорожную карту: как мы видим восстановление мира на Донбассе. Сейчас команда Зеленского обязана продемонстрировать план действий, который Украина готова воплощать в жизнь, как мы будем двигаться и что мы предлагаем по этому вопросу», — считает Денисенко.

По его словам, ранее Зеленский по сути предложил реанимировать т.н. «Будапештский формат», в рамках которого было предложено садиться за стол переговоров по поводу Донбасса и Крыма в формате «Украина-Россия-США-Британия-Германия-Франция».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля президент Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести переговоры по Донбассу при участии ведущих лидеров западных стран.

9 июля посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что на той неделе начинается официальная подготовка визита президента Зеленского в США, в рамках которого состоится его встреча с Дональдом Трампом. Чалый пообещал, что визит будет подготовлен в августе-сентябре, а также уверил, что Зеленский и Трамп в своих телефонных разговорах уже нашли нужную «химию отношений».