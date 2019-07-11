Киев, , 19:21 — REGNUM

Нынешние власти Украины обещают когда-нибудь реализовать проходы своих военных через Керченский пролив, подобно тому, как пытался сделать президент Петр Порошенко осенью 2018 г.

Об этом в интервью «Новинарю» заявил начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак

«Конкретно в эту секунду — нет. А вообще — конечно, планируем. Поскольку Керченский пролив — наш, как бы россияне не кричали, что он их. В дальнейшем мы будем планировать проходы через пролив. Но на данный момент мы такого не планируем», — заявил Хомчак, отвечая на соответствующий вопрос украинского журналиста.

ИА REGNUM напоминает, что Хомчак уже заявлял, что Украина не будет в ближайшее время проводить корабли ВМС через Керченский пролив, и не обещал сделать такое в будущем.

«У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать… Я не могу сказать, что прямо завтра мы будем проходить через Керченский пролив. Сначала надо разобраться с тем, что произошло, ведь процесс не завершен. Наши моряки, к сожалению, находятся в камерах РФ», — пояснил он.

Позже в интервью «Радио Свобода» он уточнил:

«Через Керченский пролив у нас каждый день проходят судна, как украинские, так и другие. Повторять военные попытки, как оно было (в 2018 году), мы не собираемся. Но будем думать, как это делать так, чтобы не было таких последствий».

Напомним, что 25 ноября после провокации ВМС ВСУ российские пограничники задержали три военных корабля Украины: катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», направлявшихся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. Были задержаны, а потом арестованы за нарушение российского законодательства 24 украинца — моряки и сопровождавшие их сотрудники Службы безопасности Украины.

Читайте развитие сюжета: Путин впервые поговорил с Зеленским