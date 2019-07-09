9 июля 2019 | Время чтения 2 мин

Президент Украины Зеленский несамостоятелен и безволен. Он связал свою судьбу и, как это теперь уже понятно, жизнь с шовинистами, повязан ими, боится их и будет исполнять их указания без отклонений.

Михаил Демурин, , 10:34 — REGNUM

В истории с отменой телемоста Киев — Москва как в капле воды отразилась вся трагическая ситуация в соседней и близкой нам стране. Вот, на мой взгляд, её главные черты.

Наследство Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Стоящие у власти на Украине политические силы, будь то президент, правительство или так называемые «оппозиционные» политические партии того же пронацистского толка, презирают свой народ. Они не доверяют ему, боятся его свободной мысли, готовы идти даже на преступления, чтобы удержать его в шорах своей неонацистской идеологии.

Новый президент несамостоятелен и безволен. Он связал свою судьбу и, как это теперь уже понятно, жизнь с шовинистами, повязан ими, боится их и будет исполнять их указания без отклонений.

У Зеленского были надежды на укрепление своих политических позиций в результате предстоящих парламентских выборов. Теперь об этих надеждах можно забыть. Этнорадикалы просто отметят для себя, что могут им свободно управлять. Их электорат тоже это отметит — в пользу своих лидеров. Нормальные украинцы ещё больше в нём разочаруются.

Зеленский не отдаёт себе отчёта в том, в какой стране он стал президентом. Украина давно разделена «на два лагеря» (на самом деле, их больше). Он мог попробовать её собрать, но даже не стал этого делать: встал в лагерь русофобов и украинских шовинистов и хочет всех жителей Украины загнать в этот же лагерь.

Сделать это можно, только загнав «в лагерь» и журналистов. Что он и делает с помощью этнорадикалов. Иначе пресёк бы своею властью попытки давить на журналистов угрозами физической расправы.

Обращаться сейчас к Зеленскому бессмысленно — что в защиту свободы слова, что в защиту журналистов от расправы. Он сам, видимо, такой расправы сильно испугался. Думаю, что только недавно он понял, в какой серпентарий попал, как замарал имя своей семьи, свое имя, пойдя в эту власть. Но «коготок увяз — всей птичке пропасть».

Говорить с ним на политическом и тем более государственном уровне — тем более бессмысленно, себе во вред.

Общественный диалог, умиротворение путём гражданских инициатив при этой власти на Украине невозможны. Современная Украина находится под управлением секты. Она удерживается у власти только за счёт иностранной поддержки. На сокращение такой поддержки и надо работать: делать Украину как можно более «тяжёлой» и неудобной для Запада в экономическом и политическом смысле.

История с телемостом и угрозами его устроителям — ещё один повод, причём сильный повод, для работы по Украине и с общественным мнением, это главное, и с политическими кругами в Западной Европе, в США, по всему миру. Кое-где, как мы знаем, секты не вызывают отторжения, но идея Киева загнать весь украинский народ «в один лагерь» точно поддержки у здравомыслящих и ответственных людей не получит.