Лондон, , 01:26 — REGNUM

Один из фаворитов борьбы за пост премьер-министра Великобритании экс-глава британского МИД Борис Джонсон не исключил возможность приостановки работы Палаты общин парламента Соединённого Королевства для реализации плана по выходу страны из состава ЕС. Об этом Джонсон сообщил в ходе теледебатов, транслировавшихся по телеканалу iTV.

В своем выступлении Джонсон заявил, что не намерен отказываться от реализации Brexit и не приемлет сценарий выхода Великобритании из Евросоюза без предварительного соглашения.

«Я считаю, это было бы совершенно неестественным для Великобритании на этой стадии переговоров», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, процесс выхода Великобритании из ЕС должен был начаться в марте 2019 года, однако не состоялся из-за нежелания Палаты общин британского парламента одобрять проект соглашения, достигнутый премьер-министром страны Терезой Мэй на переговорах с представителями Евросоюза. В связи с этим Brexit был отложен до октября 2019 года.

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