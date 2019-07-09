Москва, , 20:41 — REGNUM

ФСБ России предъявила обвинения в окончательной редакции украинским морякам, арестованным в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом 9 июля сообщил ТАСС адвокат Сергей Бадамшин.

По его словам, всем 24 фигурантам предъявлено обвинение по части 3 статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы, совершённое организованной группой».

Отмечается, что после предъявления окончательного обвинения следствие должно уведомить защиту о завершении предварительного расследования и начать знакомить обвиняемых и их адвокатов с материалами дела.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 года в Керченском проливе были задержаны три украинских военных судна, которые грубо вторглись в территориальные воды России и отказывались выполнять законные требования пограничников. Члены экипажей были задержаны, а позднее помещены под арест.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин рассказал об обстоятельствах инцидента в Керченском проливе в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну для его нового фильма «В борьбе за Украину»