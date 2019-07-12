Киев, , 12:23 — REGNUM

Внефракционный депутат Верховной рады, член националистической партии Всеукраинское объединение «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ОлегОсуховский считает, что телефонные переговоры президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина закончились безрезультативно. Соответствующее заявление Осуховский сделал 12 июля в эфире одного из украинских телеканалов.

«В прошлом Порошенко также имел не один разговор с Путиным и что это дало? Что дал этот разговор? Что, наши моряки приехали домой? Нет. Десятки обстрелов, погиб военный, вчера погиб мирный житель Донбасса. Ничего не меняется. С Путиным нужно говорить только с позиции силы, с позиции силы именно международных партнеров», — сказал Осуховский.

При этом он приветствовал попытки Зеленского усилить «нормандский формат» переговоров представителями США и Англии.

«Слава Богу, что Зеленский прислушался к рекомендациям менять формат переговоров или усиливать нормандский США и Великобританией. Сейчас именно США нам больше всех помогают. Германия и Франция все еще обеспокоены. Они возвращают Россию в ПАСЕ, они строят «Северный поток-2»… Нужно привлекать США, потому что они нам помогают финансово и «Джавелинами». США и Англия являются гарантами нашей территориальной целостности по будапештскому меморандуму. Это нужно было делать давным-давно», — рассказал Осуховский.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля пресс-служба Кремля проинформировала о телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Отмечается, что разговор инициировала украинская сторона.

«Обсуждались вопросы урегулирования на востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц. Достигнута договорённость о продолжении этой работы на уровне экспертов», — заявили в Кремле.

При этом обсуждалась возможность продолжения контактов в «нормандском формате».

Напомним, 8 июля президент Зеленский предложил президенту Путину провести переговоры по Донбассу при участии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.