Киев, 12 июля 2019, 12:23 — REGNUM
Внефракционный депутат Верховной рады, член националистической партии Всеукраинское объединение «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ОлегОсуховский считает, что телефонные переговоры президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина закончились безрезультативно. Соответствующее заявление Осуховский сделал 12 июля в эфире одного из украинских телеканалов.
При этом он приветствовал попытки Зеленского усилить «нормандский формат» переговоров представителями США и Англии.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля пресс-служба Кремля проинформировала о телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Отмечается, что разговор инициировала украинская сторона.
При этом обсуждалась возможность продолжения контактов в «нормандском формате».
Напомним, 8 июля президент Зеленский предложил президенту Путину провести переговоры по Донбассу при участии президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.