Лондон, , 15:26 — REGNUM

Стивен Баркли, третий министр Брексита за три года, уже считает дни до смены руководства на Downing Street, сохраняя при этом надежду остаться на своем посту (или даже добиться повышения) в потенциальном первом кабинете Бориса Джонсона, пишет испанское издание El Mundo. «Я голосовал за него с первого тура и думаю, что это тот кандидат, который придаст Брекситу заключительный импульс и сделает главный рывок на выборах, при всем моем уважении к Джереми Ханту», — сказал политик.

Хотя он всё еще остается членом кабинета Мэй, Баркли уже повторяет эхом слова своего гипотетического будущего начальника и выражает убежденность в том, что выход Великобритании из ЕС произойдет в намеченную дату, 31 октября, с соглашением или без него. «Никого не интересует дальнейшее откладывание Брексита, — заверил министр, общаясь с группой иностранных журналистов. — Мы сами не хотим этого, не хочет и Брюссель, где уже заметна определенная усталость и дают понять, что новый перенос сроков является «нежелательным». Даже британские предприятия это не интересует: они хотят покончить, наконец, с неопределенностью и начать строить планы на будущее».

Сорокасемилетний Стивен Баркли стал преемником покинувших «проклятый» пост Дэвида Дэвиса и Доминика Рааба восемь месяцев назад, получив это назначение за свои заслуги консервативного политика и банкира, напоминает El Mundo. К тому моменту соглашение Терезы Мэй с ЕС было заключено, и «невыполнимая миссия» нового министра заключалась в том, чтобы вырвать у Брюсселя уступки в последний момент. Но это ни к чему не привело, когда пакт Мэй трижды подвергся «испытанию огнем» в британском парламенте.

Тем не менее Баркли оправдывает нынешнего премьер-министра и ее провальную стратегию. «Брексит пока еще не был возможен из-за сложности дела, которое состоит ни больше ни меньше как в разрушении связей, укреплявшихся 40 лет, на фоне глубоко разобщенных страны и парламента», — сказал он. По его мнению, «смена гвардии» в Лондоне и Брюсселе придаст переговорам новую динамику — вплоть до пересмотра вызывающей споры гарантии, позволяющей избежать появления границы между двумя Ирландиями.

Баркли заявил, что ключ в конце концов может оказаться в руках у Дублина, «потому что отсутствие соглашения окажет симметричное воздействие на ЕС, и кто пострадает экономически больше всего, так это Ирландская Республика, еще больше, чем Соединенное Королевство — будет затронуто практически 40% ее экспорта». «Мы не хотим отсутствия соглашения, но ускоряем подготовительные мероприятия. Наш приоритет — выйти из ЕС в намеченную дату с соглашением, однако больше 300 команд у нас сейчас прорабатывают возможность отсутствия сделки, что в любом случае будет лучше отказа от Брексита, ведь это означало бы отказ от результатов референдума», — резюмировал министр Брексита.