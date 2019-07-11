Москва, , 12:29 — REGNUM

Предложение, высказанное советником президента Украины Владимира ЗеленскогоНикитой Потураевым о переименовании Россию на картах Украины в Московию и необходимости переименовать русский язык, носят ярко выраженные антироссийских характер. Такое мнение высказал член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков.

Сергей Цеков Council.gov.ru

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«На самом деле Украине сегодня требуется всестороннее улучшение отношений с Россией. Портить отношения даже на словах — крайне неправильно», — приводит ФАН слова сенатора.

Цеков уверен, что Украине не стоит забивать голову «подобной антироссийской ерундой», а следует, прежде всего, обратить внимание на свои внутренние проблемы и пути их решения.

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Сенатор считает, что подобное нежелание офиса украинского президента решать серьёзные вопросы экономического, политического, социального характера свидетельствует о низком уровне команды Зеленского.

«Если эта команда будет действовать подобным образом, то, думаю, они недалеко уйдут от Порошенко и его окружения», — заключил член Совфеда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев предложил переименовать русский язык в «российский», а саму Россию — в «Московию». Как пояснил Потураев, в настоящее время на Украине присутствуют государственный язык — «единый и державный» украинский и языки «национальных меньшинств», в числе которых и русский. Также он заявил о наличии ряда существенных отличий от украинского русского от «русского» русского языка. Это, по его мнению. И является поводом для переименования последнего в «российский».

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